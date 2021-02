Trend okužb v šolah pada in se umirja

Dobre tri tedne so v šolah najmlajši osnovnošolci, slab teden pa tudi ostali osnovnošolci zahodne Slovenije, na vzhodu imajo namreč počitnice, ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Kar dolge štiri mesece je trajalo šolanje na daljavo, nekateri dijaki pa se še vedno šolajo od doma. Na NIJZ so zdaj zbrali prve podatke o stanju okužb v šolah in vrtcih. Največji val okužb med vrtčevskimi, osnovnošolskimi in tudi srednješolskimi otroki so po podatkih NIJZ zabeležili oktobra.

icon-expand