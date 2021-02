Treningi dovoljeni več deset tisoč športnikom, odpirajo se fitnes centri

Med drugim so dovoljena tudi tekmovanja v ekipnih športih ne le najvišje kategorije, ampak tudi 2. slovenske lige in 1. mladinske slovenske lige ter v individualnih športnih panogah poleg članskih še državna mladinska prvenstva. Prav tako je v kolektivnih in individualnih športih kot do zdaj še naprej dovoljeno organiziranje velikih mednarodnih športnih tekmovanj.

Vrhunskim športnikom se ob omejitvah pridružujejo tudi preostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj.

Za športne programe se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi, ki jih določa zakon o športu, to so športni centri, športni objekti, vadbeni prostori in površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

"Več skupin načeloma lahko vadi hkrati, kjer je mogoče upoštevati omejitve, vendar je prej treba rešiti problem vstopanja in odhoda v in iz vadbenega prostora, kjer smo že prej zaznali največ težav," je na predstavitvi novega odloka v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije in ministrstva za šolstvo pojasnil Simon Slokan, glavni inšpektor za šolstvo in šport. Povedal je, da so opravili okrog 1500 nadzorov od lanskega oktobra in da pri tem ni bilo veliko kršitev.

"Vrača se več deset tisoč športnikov, ki pa bodo še vedno morali delovati v nekoliko okrnjenih okoliščinah, prav tako pa bo spet možna rekreacija. Pomembno je, da bo ta vrnitev potekala varno in bo vrnitev dolgoročna," je na posvetu navedla generalna direktorica direktorata za šport MIZŠ Mojca Doupona.

Treningi so še naprej dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost. Poleg tega so dovoljeni tudi perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate.

Vadba športnikov v mlajših starostnih kategorijah mladincev in kadetov je dovoljena le, če se izvaja v obliki mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupinah, kar zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe. V to izjemo so vključeni člani reprezentanc, teh je za okrog 1000, nekateri pa so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov.