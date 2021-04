Treningi spet dovoljeni vsem, a morajo potekati v 'mehurčkih'

Odlok prične veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.

Športniki, mladi in stari, bodo spet lahko trenirali. Vlada je namreč sklenila, da bo po novem športna vadba dovoljena "vsem športnikom ne glede na starosti in kakovost", vendar pa bo morala potekati v tako imenovanih mehurčkih.

Dovoljena bo tudi samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do deset vadečih, in to tako na prostem kot v zaprtih prostorih.

Odlok dovoljuje tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je deset.

Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Še vedno pa ni dovoljena prisotnost gledalcev.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, in sicer športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), se za športnike ter strokovne delavce v športu ne uporabljajo. Takšen primer je izstop iz države za namen odhoda na prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini.