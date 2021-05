Prvi odmerek cepiva prejelo že več kot 500.000 Slovenk in Slovencev

Z NIJZ so sporočili, da so v Sloveniji do zdaj s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili 507.822 ljudi. Po podatkih NIJZ so z drugim odmerkom cepili 259.063 ljudi. Tako trenutna precepljenost prebivalstva znaša 12,3 odstotka, cilj pa je 60 odstotkov. Precepljenost je najvišja pri ljudeh, starih 65 ali več. Med starimi 65 let in več jih je 262.027 prejelo prvi odmerek, z drugim odmerkom jih je bilo cepljenih 213.498, še kažejo podatki NIJZ.

Prvi odmerek cepiva je prejelo 231.739 moških, drugi odmerek pa 109.806. Med ženskami jih je prvi odmerek prejelo 276.029, drugi pa 149.257. Največ ljudi je bilo cepljenih s cepivom Pfizer-BioNTech, in sicer 315.413 s prvim odmerkom ter 220.980 z drugim. Z enim odmerkom cepiva AstraZenece so cepili 142.129 ljudi in 5656 z dvema. S prvim odmerkom Moderne je bilo cepljenih 46.646 prebivalcev, z drugim pa 32.427. S cepivom podjetja Janssen so cepili 3374 ljudi, pri tem cepivu zadošča en odmerek. PREBERI ŠE Raziskava pokazala, da se skoraj polovica Slovencev ni pripravljena cepiti Regija z najvišjim deležem cepljenih oseb je osrednjeslovenska, kjer je prvi odmerek prejelo 142.429 oseb, drugi pa 72.601 oseba. Največjo precepljenost ima občina Osilnica, in sicer 42,4 odstotka za prvi odmerek in 17,6 odstotka za drugi, najnižjo pa občina Škocjan, s 14,1 odstotka za prvi in 6,4 odstotka za drugi odmerek, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). icon-expand