Trenutne razmere v zdravstvu? 'Z eno besedo: katastrofa'

"Epidemija koronavirusne bolezni nas je prestavila v novo resničnost, ki je za mnoge še vedno težko sprejemljiva. Kljub temu, da bo epidemija pustila posledice na mnogih področjih, kot so zdravje, gospodarstvo, šolstvo, kultura in šport, pa to ne sme zmanjšati naših prizadevanj za zaščito najšibkejših in najbolj ranljivih med nami," pa v odprtem pismu državljanom in zdravstvenemu ministru Tomažu Gantarju med drugim piše predsednik Zdravstvenega sveta in direktor Klinike Golnik Aleš Rozman.

"Svet, ki je pred nami, bo nedvomno drugačen, a od nas, od slehernega izmed nas, je odvisno, če bo boljši. Te poti ne moremo prehoditi kot posamezniki, na preprekah moramo pomagati drug drugemu, da se kot družba skupaj prebijemo prek tesnobe in nemoči. Vsak od nas – od delavca do predsednika je dolžan po svojih močeh dati svoj prispevek. Druge poti ni," nadaljuje.

Kot še dodaja, člani zdravstvenega sveta zato podpirajo prizadevanja in napore ministra za zdravje za obvladovanje te zdravstvene krize, "prav tako kot dobronamerna prizadevanja vsakega posameznika in organizacije, ki ravna solidarno in v skladu s spoznanji znanosti".

Celotno pismo lahko preberete v priponki na dnu članka.

"Pred tabo stoji dementen pacient, nag, namazan z blatom, polit z lastnim urinom in kriči nate"

"Naj približno opišem svoj urnik dela na covid-oddelku v 12-urni izmeni," pa medtem svoj zapis na družbenem omrežju Facebook prične Rok Sojer, zdravstveni tehnik v naši največji bolnišnici.

"6.00: Pridem pred porodnišnico, kjer parkiram avto in plačam vsak dan najmanj tri evre iz lastnega žepa, ker UKC Ljubljana svojim zdravstvenim delavcem (SMS, ZT) ne omogoča brezplačnega parkirnega mesta; kar je sramota glede na ves pokraden denar in korupcijo, ki se dogaja v zdravstvu.