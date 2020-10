Tretji dan, tretja težava: spletne učilnice tokrat tarča napada

Ob osmi uri zjutraj, v času največjih obremenitev, so pri Arnesu zaznali napad DDoS na spletne učilnice, ki zato za kratek čas niso bile dostopne. Težavo so že odpravili, tako da pouk zdaj spet poteka nemoteno, novih napak pa ne pričakujejo.

Za vse težave, ki so jih imeli pri rabi storitev, se iskreno opravičujemo učencem, učiteljem in staršem. Zavedamo se, da je kljub vsemu vloženemu trudu naših strokovnjakov, na koncu pomembno le to, ali storitev deluje.

" V primerjavi s spomladanskim izobraževanjem so tokrat obremenitve dosegle 400 odstotkov takratnih. Če primerjamo stanje pred letošnjim marcem, opažamo stokratno povečanje obremenitev storitev omrežja Arnes. Kadar sistem s narašča s takim tempom porabe, obstaja večja verjetnost, da se pojavi ozko grlo ali napaka, " so včeraj sporočili.

Tretji dan ponovnega pouka v daljavo je tako prinesel že tretjo težavo. V ponedeljek je zaradi velike obremenitve težave povzročal sistem prijav, spletne učilnice pa so delale upočasnjeno. Včeraj so nato zaradi napake na programski opremi za več ur povsem odpovedale, danes pa so bili - kot omenjeno - bili žrtve napada.

Arnes je v času epidemije od ministrstva dobil okoli milijon evrov dodatnih sredstev. Večino so vložili v nakup prenosnikov za šole, ki jih te v primeru izobraževanja na daljavo lahko posodijo učencem, preostala pa v razširitev osnovne infrastrukture, so pojasnili. Nadgradnja sistema še poteka, napovedujejo tudi, da bodo zmogljivosti še dodatno širili z opremo, ki jo bodo predvidoma dobili čez nekaj tednov.

Kaj so napadi DDoS?

Kratica DDoS izhaja iz angleške zloženke Distributed Denial of Service. Napadalci z množičnim dostopom do strežnika povzročijo preobremenitev in s tem nedostopnost spletnih strani, ki na njem domujejo, kar jim uspe prek okuženih računalnikov. To je lahko tudi vaš, če nimate ustrezno zaščitenega ali če klikate na sumljive povezave in odpirate zlonamerne datoteke. Tudi zato sta ustrezna protivirusna zaščita in premišljeno ravnanje na spletu tako pomembna.