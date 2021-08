V UKC Ljubljana tretji odmerek cepiva prejelo že 15 oseb

Kot je še zapisano v priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je odločitev za cepljenje individualna. "Minimalen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom naj bo štiri tedne," priporočajo in dodajajo, da se za tretji odmerek praviloma uporabi mRNA-cepivo. V Sloveniji imamo odobreni dve mRNA-cepivi, to sta cepivo Pfizer in Moderna.

NIJZ med posebej ranljive kronične bolnike, ki so tik pred terapijo ali pa na določeni terapiji, uvršča:

1. bolnike s presajenimi organi (tudi pred načrtovano presaditvijo);

2. bolnike z določenimi rakavimi obolenji;

3. bolnike s hudimi boleznimi pljuč (cistična fibroza, težka astma);

4. bolnike z redkimi boleznimi, ki povečujejo tveganje za okužbo (npr. težke prirojene okvare imunosti);

5. osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo;

6. odrasle z Downovim sindromom;

7. odrasle na dializi ali s kronično ledvično boleznijo 5. stopnje;

8. osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, po presoji lečečega zdravnika, posebej ranljive.

O tretjem odmerku lahko svojega zdravnika vprašajo tudi bolniki s sladkorno boleznijo in visokim krvnim tlakom, je dejala vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović in dodala, da gre v tem primeru res za individualno presojo.

Za zdaj sicer pri nas sistematičnega cepljenja s poživitvenim odmerkom ne bo, saj Evropska agencija za zdravila za to še ni prižgala zelene luči. Pri Evropski agenciji za zdravila je za odobritev tretjega odmerka zaprosilo podjetje Pfizer, ameriška agencija za hrano in zdravila pa je že odobrila tretji odmerek za obe mRNA-cepivi.

Pri nas bo sicer lahko s tretjim odmerkom cepljenih manj ljudi kot na primer v Srbiji, kjer so ga poleg imunsko oslabljenim bolnikom priporočili še vsem starejšim od 70 let, zaposlenim v zdravstvu in državljanom, ki veliko potujejo.