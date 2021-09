Cepljenje s tretjim odmerkom že ta teden

"Ker predvidevamo, da je zaščita cepiva oslabela, zlasti pri starejših ljudeh, smo se odločili, da priporočimo tretji odmerek tistim, ki so za covid-19 najranljivejši," je pojasnila vodja posvetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović . V zadnjih priporočilih piše, da se za tretji odmerek uporabi cepivo mRNA. Priporočen presledek med osnovnim in poživitvenim odmerkom je šest mesecev.

V Zdravstvenem domu Kočevje so veseli zelene luči, saj že nekaj časa dobivajo klice ljudi, ki si želijo poživitvenega cepljenja. "Mi bomo v bistvu takoj začeli cepiti s tretjim odmerkom. Najprej oskrbovance v domovih za starejše, ker so bili cepljeni že decembra lani, kronično ranljive in potem vse tiste, ki si bodo cepljenja s tretjim odmerkom želeli," je dejal Primož Velikonja iz ZD Kočevje.

"Tudi med zdravstvenimi delavci je veliko zanimanja," je dejal Velikonja in dodal, da so tudi oni ves čas v stiku z okuženimi. "Sam se bom cepil s tretjim odmerkom. In tudi med mojimi kolegi je vzdušje tako, da se bodo cepili, predvsem tisti, ki so bolj izpostavljeni," je dejal Matjaž Jereb. Da se bo cepila tako ona kot tudi večina njenih kolegov, zlasti tistih, ki niso več najmlajši, je pojasnila tudi Beovićeva.

Že štiri tedne po osnovnem cepljenju pa so do dodatnega odmerka upravičeni bolniki s presajenimi organi in težje imunsko oslabljene osebe. Najpomembnejše pa je, pravijo strokovnjaki, da po prvi odmerek pridejo tisti, ki se za cepljenje doslej še niso odločili.