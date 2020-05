Tretji protikoronski paket: skrajšani delovni čas, turistični vavčerji ...

Če v podjetju ne bo dovolj dela za vsakega desetega zaposlenega, bi država pokrila razliko. Namesto predpisanih 40 ur tedensko, bi takšni zaposleni delali polovični delovni čas. Subvencije bi znašale od dobrih 110 do slabih 450 evrov na delavca. In to skoraj do konca leta.

Kot kaže bomo res dobili turistične vavčerje. 200-evrske bone bi dobili vsi zaposleni in samozaposleni polnoletni državljani. Upokojenci, študenti in brezposelni pa ne. Zaradi bonov pa regres ne bo nižji, obljubljajo.