Trg izpraznjen, gospodarstveniki pozivajo k skrajšanju karanten in izolacij na pet dni

Podrli smo še en neslavni rekord. Ob 14.360 PCR-testih so potrdili kar 7580 okužb z novim koronavirusom, kar je največ dnevno potrjenih okužb do zdaj. Različica omikron sicer dokaj hitro izzveni in večinoma ne povzroča resnejših zdravstvenih zapletov, jih pa zato pri organizaciji dela v šolah in bolnišnicah, saj odsotnost zaposlenih načenja delovni proces, tudi v podjetjih. Nekateri težave rešujejo z zmanjšanjem kadra, drugi bi ob povečanju okužb ukinjali določene aktivnosti. Gospodarska zbornica zato poziva vlado, naj vendarle skrajša izolacijo in karanteno na pet dni z negativnim testom.

Predsednik vlade je po koalicijskem vrhu povedal, da bo zdravstveno ministrstvo do pripravilo predlog sprememb glede trajanja karanten. Kaj konkretno je na mizi, Janez Janša ni razkril, predvidoma pa, po zgledu drugih evropskih držav, skrajšanje karantene z zdajšnjih sedem na pet dni. " To eden od ukrepov, s katerim bomo v okviru tega, kar je stroka predlagala, pomagali gospodarstvu," je povedal Zdravko Počivalšek. K skrajšanju tako izolacij kot karanten na pet dni, ob predložitvi negativnega testa prebolevnika, zaradi hujših motenj delovnih procesov ob zdajšnjem številu okužb, poziva tudi Gospodarska zbornica. V podjetjih medtem izdelujejo krizne plane, kako ravnati, če bi se število okužb v prihodnje še povečevalo. icon-expand Delavka v proizvodnji v Gorenju FOTO: Hisense Gorenje "Če bi prišlo do bistveno več obolelih, bi se določene aktivnosti ukinjale, ključno pa je, da se zagotavlja promet potniških in tovornih vlakov," pravi Dušan Mes iz Slovenskih železnic. Od 6700 zaposlenih na Slovenskih železnicah jih je odsotnih okoli 160. "Kaj se bo zgodilo, ne vemo. Če bo naraščalo število znajo biti težave, vendar mislim, da ne bo težav v odvijanju prometa," še dodaja. PREBERI ŠE V petek potrdili 7580 okužb, največ doslej V Gorenju je po novoletnih praznikih število odsotnosti skokovito naraslo in že predstavlja motnjo v proizvodnem procesu. Razmere rešujejo z zmanjševanjem dopustov in ponekod obsegom proizvodnje. V Ljubljanskih mlekarnah pa se na vso moč trudijo, da se delovni proces ne bi ustavil. "Glede na to, da nam je doslej v vseh valih uspevalo, upamo, da bo enako tokrat, je pa res, da so razmere zdajle najbolj nepredvidljive," pojasnjuje Maja Kalan Pongrac iz Ljubljanskih mlekarn. V Gorenju pa medtem dodajajo še, da je ob tem trg dela tako izpraznjen, da zdaj niti ne morejo nadomeščati primanjkljaja delavcev z dodatnimi zaposlitvami, kar je bilo v prejšnjih valovih še mogoče. Zato tudi oni pozivajo k skrajšanju karanten in izolacij. icon-expand