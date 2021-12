Trgovce nove omejitve v trgovinah presenetile

Pojasnila je, da bodo ukrepe izvajali, obenem pa bodo na vlado naslovili predlog za povrnitev dela izgubljenega prihodka, do katerega bo prišlo zaradi tega ukrepa. "Stroški v trgovini so zaradi tega ukrepa v trgovini večji, najeti bomo morali dodatne varnostnike za upravljanje z vrstami pred prodajalnami," je dejala Lahova.

Vlada je v sredo s spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 določila omejitev števila strank v prodajalnah, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga, glede na velikost prodajalne, in sicer bo dovoljena ena stranka na 10 kvadratnih metrov površine. Odlok, ki je začel veljati danes, določa tudi, da bo morala biti ob vhodu objavljena informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne.

Vlada je za danes napovedala sprejem nekaterih dodatnih ukrepov. Pričakovati je, da bo sprejela odločitev glede poteka silvestrovanj. Za gostinstvo pa večje spremembe ukrepov niso predvidene, je ob obisku Koroške v sredo povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.