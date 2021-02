Trgovci na testiranje v zasebni zavod člana posvetovalne skupine za covid?

Vlada je obljubila, da bo v naslednjih dneh spremenila in ponovno subvencionirala hitra testiranja za podjetnike, do takrat pa, kot smo neuradno izvedeli, naj bi danes popoldne v Trgovinsko zbornico Slovenije poklical kar direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjeMilan Krek osebno, in trgovcem sporočil, da naj bi organizacijo hitrega testiranja za zaposlene v trgovini pomagali izvesti kar v zasebnem zdravstvenem zavodu Zdravje.