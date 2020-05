Trgovci se bojijo, da bo oblačil na obešalnikih zmanjkalo: pomerjajte le nujno

Spet bomo lahko pili kavo ali jedli tudi v notranjosti lokalov in ne samo na terasah, a pod pogojem, da bo stik med gostinci in gosti minimalen. Ker NIJZ navodila še pripravlja, gostinci preigravajo različne scenarije: od tega, koliko gostov bo lahko sedelo v lokalu in kako premakniti mize, do vprašanja, kam postaviti razkužila. Odpirajo se tudi vse trgovine, a nekatere trgovce z oblačili skrbi karantena oblačil.

Medtem ko pred večino lokalov na ljubljanski Trubarjevi ulici že posedajo gostje, se Mila Nikićna odprtje svoje manjše restavracije šele pripravlja: "Strašno smo veseli, po dveh mesecih zaprtja smo komaj čakali na ta dan." Ker je na ozki ulici prostora le za nekaj miz, terase do zdaj ni odpirala, je pojasnila. So pa zloženi krožniki, sveži prtički in čiste mize že pripravljeni za ponedeljek, ko bodo gostje lahko sedeli tudi med štirimi stenami. A veliko vprašanj do takrat ostaja še neodgovorjenih. Je več različnih scenarijev, na katere smo pripravljeni, če bo treba pripraviti prostor za manjše število gostov, bomo to seveda tudi naredili, zagotavlja Nikićeva.

Smernice še niso znane Kaj vse bo Nacionalni inštitut za javno zdravje zajel v novih smernicah za gostince, še ni znano, zagotovo pa lahko lastniki lokalov poleg obstoječih pravil igre računajo tudi na še bolj intenzivno razkuževanje in predvsem zračenje prostorov. Tudi v blokovskem naselju na drugem koncu Ljubljane se v enem od lokalov že pospešeno pripravljajo na ponedeljek in nov sedežni red. Kot opozarjaOjca Gracar: "Ne vemo, kako nam bo to uspelo. Imamo neke računice v glavi, prestavljamo, gledamo, kako bomo kaj postavil, če nam bodo dali določene mere. Za gostince je zato zelo pomembno, da nove smernice prejmemo čim prej." A kot je danes zagotovil državni sekretarSimon Zajc na gospodarskem ministrstvu, so smernice že skoraj pripravljene.

Upad gostov je kljub odprtim terasam zelo očiten. FOTO: Aljoša Kravanja

Še nekaj pomembnega ugotavljajo gostinci. Upad gostov je kljub odprtim terasam zelo očiten. Zato si od možnosti strežbe znotraj, sploh v poletnih dneh, ki prihajajo, marsikateri lastniki restavracij in barov ne bodo mogli prav veliko obetati. Nakupovanje v velikih nakupovalnih središčih: za varno nakupovanje naj poskrbijo tudi kupci S ponedeljkom pa se znova odpirajo tudi veliki trgovski centri. Trgovci morajo delo organizirati tako, da bo med ljudmi mogoča varnostna razdalja. Na voljo morajo biti razkužila, nošenje zaščitnih mask je obvezno. Za varno nakupovanje morajo poskrbeti tudi kupci sami.

Po dveh mesecih bo mariborski Europark, priljubljeni center preživljanja prostega časa za številne Štajerce, znova v celoti odprt. Danes so ulice okoli mariborskega Europarka še skoraj prazne, večina trgovin, razen tistih s prehrambnimi izdelki, je zaprta. Nekateri trgovci se na odprtje že aktivno pripravljajo. Poskrbeli so za vse predlagane ukrepe, ki so jih predpisale pristojne institucije. V Hervisu v tem nakupovalnem središču so tako pojasnili:"Vsi zaposleni so danes v službi, vrača se celotna ekipa, zelo smo veseli, da smo spet vsi skupaj, v ponedeljek začnemo na novo z vsemi priporočili NIJZ."

Odprtje trgovin z oblačili. FOTO: Aljoša Kravanja