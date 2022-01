Trgovinska zbornica poziva k skrajšanju karantene in razrahljanju omejitev za delo upokojencev

Z naglim naraščanjem števila okuženih in karanten trgovci vse težje izvajajo svojo dejavnost. Trgovci so tako zaradi pomanjkanja delavcev prisiljenji k skrajševanju delovnega časa prodajaln. Trgovska zbornica Slovenije zato poziva vlado, naj čim prej sprejme dva nujna ukrepa: skrajša naj obdobja karantene s sedem na pet dni in razrahlja zakonske omejitve, ki veljajo za začasno in občasno delo upokojencev.

Razmere v trgovinah so zaskrbljujoče, poudarja Trgovska zbornica Slovenije (TZS). Zaradi naglega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom in s tem tudi karanten zaposlenih v trgovinah so trgovci prisiljeni skrajševati delovni čas prodajaln. Po informacijah, s katerimi na podlagi poročanja članov razpolaga Zbornica, se trgovine tako spopadajo tudi z večjo izgubo dohodka. Pri trgovinah z živili znaša izguba najmanj do 10 odstotkov, pri neživilskih trgovinah pa do najmanj 30 odstotkov. Glede na naraščajoče dnevno število okužb pa je pričakovati, da bo odstotek okuženih zaposlenih in zaposlenih v karanteni v prihodnje še višji, navaja TZS. "To bi razmere z gospodarskega vidika še poslabšalo, saj trgovci zaradi trenutne ureditve karantene nimajo na voljo dovolj kadra," poudarjajo.

icon-expand Zaradi okužb in karanten med zaposlenimi nekatere trgovine krajšajo delovni čas. FOTO: Shutterstock

Zaradi navedenega v Zbornici vladi predlagajo sprejetje dveh ukrepov, za katera menijo, da sta v tem trenutku nujna in utemeljena: "Če namreč ne bomo ustrezno ukrepali, se lahko gospodarstvo, tudi trgovina, sooči s hudimi posledicami, kar bo vodilo v izgubo gospodarskega zagona, ogrožena pa bodo ponovno tudi delovna mesta." Pri prvem gre za skrajšanje obdobja karanten s sedem na pet dni. Ta bi, kot navajajo, ob ohranitvi enakega varnostnega standarda, ki preprečuje širjenje okužb, trgovcem in drugim gospodarskim panogam vsaj delno omogočilo aktivacijo ustreznega števila delavcev za izvajanje dejavnosti. Ob tem pa predlagajo tudi razrahljanje zakonskih omejitev, ki veljajo za začasno in občasno delo upokojencev na podlagi Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). "To bi prav tako pripomoglo k večji dostopnosti delavcev za trgovce, ki za izvajanje in ohranitev svoje poslovne dejavnosti potrebujejo kadre," pravijo.

Po njihovi oceni bi s takojšnjim sprejemom predlaganih ukrepov lahko vsaj nekoliko ublažili posledice, ki nastajajo zaradi trenutne ureditve. Obenem bi s tem še vedno ohranili enako in zadostno raven ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, trgovcem pa bi omogočili, da izvajajo dejavnost na način, da ohranijo poslovanje, dodajajo v TZS. Po navedbah Trgovinske zbornice je odstotek okuženih zaposlenih in zaposlenih v karanteni v sredo v povprečju skupaj znašal osem odstotkov. "Glede na to, da je le nekaj dni pred tem, 14. januarja, odstotek okuženih zaposlenih in zaposlenih v karanteni znašal v povprečju pet odstotkov, je to velik porast," opozarjajo. Ob tem sicer ugotavlja, da pri oskrbi s hrano trgovci zaenkrat še nimajo evidentiranih težav z nabavo in logistiko ter da oskrba s hrano trenutno poteka nemoteno. "Vendar pa se lahko brez ustreznih ukrepov položaj na tem področju poslabša," še poudarjajo.