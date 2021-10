Trgovinska zbornica trgovce in potrošnike poziva k doslednemu spoštovanju ukrepov

Trgovinska zbornica trgovce poziva k doslednemu preverjanju pogoja PCT v delovnih okoljih in pri potrošnikih ob vstopu v prodajalne. Na drugi strani potrošnike spodbujajo k pravilni uporabi zaščitnih mask, razkuževanju rok, upoštevanju varnostne razdalje in izpolnjevanju pogoja PCT.

"Z doslednim izvajanjem in spoštovanjem ukrepov lahko trgovci in potrošniki skupaj prispevamo k temu, da prodajalne ostanejo odprte. S tem bomo ohranili tudi nemoteno oskrbo prebivalcev," so zapisali.

Spomnili so, da je stroka v zadnjih dneh opozorila, da nas v primeru, če se stanje ne izboljša, čaka novo, vsaj delno zaprtje države. Če bo se vlada odločila za tak ukrep, bo to povzročilo veliko gospodarsko škodo in posledično zaustavitev zagona, ki ga je slovensko gospodarstvo komaj uspelo vzpostaviti po negotovem obdobju zadnjih dveh let, so poudarili na zbornici. Menijo namreč, da si slovensko gospodarstvo novega zaprtja države ne more privoščiti.