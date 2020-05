Trije evropski poslanci iz Slovenije in Hrvaške glede (ne)odpiranja mej pisali von der Leynovi

Poslanci iz politične skupine liberalcev (Renew), Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba LMŠ) iz Slovenije ter Valter Flego (IDS) iz Hrvaške, so v pismu izrazili upanje, da se bo Evropska komisija odzvala na napovedi Avstrije.

Kot so zapisali v pismu, je Evropska komisija predstavila smernice in priporočila za postopno odpravo omejitev potovanj v uniji, ki sicer za članice niso pravno zavezujoče, a vendar evropske ustanove temeljijo na solidarnosti, strpnosti, vključenosti, pravičnosti in nediskriminaciji.

Na podlagi teh temeljnih načel je v dokumentih jasno zapisano, da je "treba zagotoviti postopno odpravljanje omejitev prostega pretoka ter notranjih meja, sorazmernosti in nediskriminacije med državljani EU". Prosti pretok in čezmejna potovanja so ključnega pomena za turistični sektor, zato vladna priporočila, kot je odlog počitnic zunaj matične države, lahko bistveno škodijo evropskim gospodarstvom, kjer turizem predstavlja znaten delež BDP, opozarjajo.