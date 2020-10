Trikrat večji naval kot spomladi upočasnil spletne učilnice

Arnesove spletne učilnice in AAI-prijave zaradi velikega navala trenutno delujejo upočasnjeno, težavo pa že odpravljajo. Čeprav so sistem od spomladi nadgradili, je bila obremenitev še vedno prevelika.

"Že v prvi uri je bil naval nekajkrat večji kot spomladi v največji špici," je pojasnil vodja Arnesove komunikacije za uporabnike Tomi Dolenc. Besede je podkrepil tudi s številkami: če je bilo spomladi hkrati prijavljenih največ 8.000 uporabnikov, jih je bilo danes v nekem trenutku na mreži kar 26.000.

Čeprav je to prineslo nekaj težav, je Dolenc tudi zadovoljen, saj to hkrati pomeni, da so se šole dobro pripravile na vnovično selitev izobraževanja na splet in da so se učitelji navadili na spletne učilnice. Težav pa bo, je prepričan, vse manj, saj nameravajo kapacitete še dodatno širiti.