Triletnica nova žrtev covida-19 v Belgiji

V Belgiji je za covidom-19 umrla triletna deklica, ki je najmlajša znana smrtna žrtev te bolezni v državi. Število okuženih pa narašča tudi drugod po svetu, neslavni rekordi, tudi po številu smrtnih žrtev, padajo v Latinski Ameriki.

Tiskovni predstavnik delovne skupine za covid-19 Boudewijn Catry je povedal, da v Belgiji za to boleznijo vsak dan umrejo trije ljudje. V zadnjem času sta umrla tudi triletnica, ki je bila že pred tem hudo bolna, in 18-letnica. Catry je ob tem posvaril, da so pretekli teden 85 odstotkov vseh okužb potrdili pri ljudeh, mlajših od 60 let."Drži, da mladi ljudje redko umrejo za covidom-19, a nihče ni imun," je poudaril. Posvaril je, da se je število primerov med 14. in 20. julijem v primerjavi s tednom pred tem povečalo za 89 odstotkov. V preteklem tednu so v povprečju potrdili 220 novih primerov na dan. V bolnišnice so sprejeli po 15 bolnikov s covidom-19 na dan, potem ko so jih en teden pred tem po deset. Povprečno število smrtnih žrtev pa se je v tem obdobju povečalo z 1,7 na dan na 2,9 na dan. Doslej se je v Belgiji z novim koronavirusom okužilo 64.847 ljudi, umrlo jih je 9812. Oblasti so zaradi porasta okužb zaostrile ukrepe glede nošenja zaščitnih mask, to bo od sobote obvezno tudi na tržnicah in drugih mestih, kjer se zbira več ljudi. V Bosni 346 novih okužb, število okužb narašča tudi v Franciji in Avstriji V zadnjih 24 urah je bilo v Federaciji BiH potrjenih 178 novih primerov okužbe in v Republiki Srbski 125, poroča Slobodna Bosna. V zadnjih 24 urah so v BiH poročali o petih smrtnih primerih, štiri v Federaciji BiH in ena v Republiki Srbski. Število novih okužb pa znova narašča v Franciji. V četrtek so jih tako prvič po več tednih potrdili več kot tisoč v enem dnevu, ob tem pa so odkrili tudi deset novih žarišč okužbe. Za covidom-19 je v Franciji od srede do četrtka umrlo deset ljudi. Trend naraščanja števila novih okužb je opaziti že tretji teden zapored. Ta teden so tako zabeležili 26 odstotkov novih okužb več kot prejšnji teden. V zadnjih dveh tednih število novih okužb narašča hitreje kot število testiranj za novi koronavirus.

V Avstriji pa so potrdili 115 novih okužb. V tem tednu je to že tretjič, da je število novih okužb trimestna številka, a so hkrati potrdili manj okužb kot v četrtek, ko jih je bilo 170. V severni sosedi ob tem poteka okrepljeno testiranje na okužbo. Povprečno na dan v Avstriji sedaj opravijo okoli 10.000 testov na okužbo, doslej pa naj bi izvedli 883.000 testov na okužb z novim koronavirusom. V Avstriji imajo trenutno 1500 aktivnih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zaradi covida-19 trenutno zdravijo 103 bolniki, kar je eden več kot dan prej. Na ventilatorjih je trenutno 17 bolnikov. Število smrti zaradi covida-19 ostaja že teden dni pri številki 711. Na Kitajskem nov izbruh, v Indiji 740 žrtev V Indiji so v zadnjem dnevu zabeležili še 740 smrtnih žrtev novega koronavirusa, s čimer je skupno število preseglo 30.000. Potrdili so še 49.310 novih primerov okužbe, skupaj pa skoraj 1,3 milijona. Številni strokovnjaki opozarjajo, da v državi z 1,3 milijarde prebivalcev na novi koronavirus testirajo malo ljudi in da bi lahko bile razmere glede pandemije veliko hujše, kot kažejo uradni podatki V mestu Dalian na severovzhodu Kitajske je prišlo do novega izbruha okužb z novim koronavirusom. Gre za prvi primer okužb v mestu po 111 dneh. Oblasti so v tem mestu potrdile dva primera covida-19 ter 15 okužb z novim koronavirusom pri ljudeh, ki niso imeli nobenih bolezenskih znakov. Pristojne oblasti v Dalianu, ki šteje približno 5,6 milijona prebivalcev, so že odredile zaprtje posameznih stanovanjskih območij ter vrtcev, prav tako so napovedali, da bodo v predelih mesta, kjer so potrdili okužbe, izvedli kar najbolj množično testiranje na okužbo. Na Kitajskem imajo okužbe z novim koronavirusom že več mesecev pretežno pod nadzorom. Občasno v različnih predelih države še vedno prihaja do novih lokalnih izbruhov okužb, na katere pristojne oblasti praviloma reagirajo s strogimi ukrepi. Trenutno se z izbruhi novih okužb poleg mesta Dalian soočajo v regiji Xinjiang na skrajnem zahodu države ter v finančni metropoli Hongkong. V Xinjiangu so v zadnjih dneh potrdili 95 novih okužb z novim koronavirusom. Hongkong trenutno doživlja najhujši val okužb. V mestu s približno 7,5 milijona prebivalci so od začetka julija potrdili 980 novih okužb.

