Trump obljublja cepivo do konca leta. Projekt 'največje znanstveno prizadevanje od atomske bombe'

Ameriški predsednik Donald Trump je na današnji tiskovni konferenci pred Belo hišo napovedal, da bodo v ZDA cepivo proti novemu koronavirusu razvili predvidoma do konca letošnjega leta. Pri tem je zagnal posebno iniciativo Bele hiše, gre za partnerstvo med vlado in zasebnim sektorjem, za razvoj in distribucijo cepiva.

Projekt razvoja in distribucije pa je opisal kot največje znanstveno prizadevanje od razvoja atomske bombe. "Tega, kar delamo sedaj, svet ni videl vse od druge svetovne vojne. Neverjetno," je dejal Trump v rožnem vrtu Bele hiše, obkrožen z znanstveniki in vladnimi uradniki, ki so del tega projekta.

Moncef Slaoui, nekdanji vodja oddelka za cepiva pri GlaxoSmithKline, bo vodil sam projekt, ob tem pa je dejal, da bo "nekaj sto milijonov doz cepiva dostavljenih do konca leta 2020," povzema BBC.