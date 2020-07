Trump priporoča zaščitne maske. V Melbournu večina ljudi kljub simptomom hodila v službo

A s strmim naraščanjem števila okuženih in smrtnih žrtev v ZDA naj bi Trumpovi svetovalci po poročanju BBC nanj pritiskali, naj ubere bolj umirjen in zmeren pristop do izbruha. Na novinarski konferenci je tako ponavljal predvsem priporočila zdravstvene stroke, vključno s priporočilom o nošenju zaščitnih mask. Obenem pa priznal, kar je stroka trdila že dlje časa: "Verjetno se bo situacija še poslabšala, preden bo bolje." V ZDA so sicer v zadnjem dnevu potrdili novih 68.524 okužb, umrlo je 961 ljudi.

Po vsem svetu smo sicer od začetku izbruha zabeležili že okoli 15 milijonov primerov okužbe in več kot 600.000 smrtnih žrtev.

V avstralski zvezni državi Viktorija, kjer so prebivalci že dva tedna v karanteni, so znova zabeležili nov rekordni dnevni porast okužb s 484 primeri. Najhuje je v Melbournu. Premier te zvezne države Daniel Andrew je ob tem dejal, da se prebivalci ne držijo pravil. Stroka je namreč ugotovila, da izmed 3810 primerov v zadnjih dveh tednih se jih kar 90 odstotkov ni samoizoliralo, ko so dobili prve simptome okužbe, kar 53 odstotkov pa se jih ni izoliralo niti, ko so čakali na rezultate testiranja.

"Počutili so se slabo, imeli so simptome, pa so vseeno šli nakupovat. Vseeno so šli v službo. Bili so kužni, a so živeli naprej kot običajno," je po poročanju BBC dejal Andrew. Obenem je priznal, da si številni ne morejo privoščiti izgube prihodka, zato zvezne oblasti ponujajo 1500 avstralskih dolarjev bolniškega nadomestila za vse, ki bodo to potrebovali.

V tej zvezni državi zaostrujejo nekatere ukrepe za zajezitev širjenja bolezni. Med drugim bodo tako zaščitne maske obvezne tudi na prostem.