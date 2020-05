Trump prekinja sodelovanje z WHO

Donald Trump je ponovil stare obtožbe na račun Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), zaradi česar je organizaciji že odvzel ameriška sredstva. ZDA so plačevale okrog 450 milijonov dolarjev (okoli 405 milijonov evrov)na leto. Zdaj pa menda odnose povsem prekinja, ker naj bila WHO "kitajska lutka". Denar, ki bi šel WHO, bo raje namenil drugim po svetu, ki si ga bolj zaslužijo in potrebujejo, je dejal trump. Vendar pa ni povedal, komu bo namenil denar od WHO.

Uradni razlog za prekinitev odnosov z WHO je ta, da organizacija ni izvedla reform. Ob tem je odgovornost za pandemijo koronavirusa znova naprtil Kitajski, kjer je virus dejansko nastal konec lanskega leta. Dejal je, da zaradi Kitajske trpi ves svet. To je ista Kitajska, ki jo je januarja in februarja še hvalil kot izjemno učinkovito proti koronavirusu, za katerega je dejal, da ne bo nikoli prišel v ZDA.

Zdaj je dejal, da je Kitajska zanemarila svoje obveznosti do poročanja WHO in pritiskala na WHO, da zavede svet.