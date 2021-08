Trump rekel ljudem, naj se cepijo, ti pa so ga izžvižgali

"Veste, kaj? Popolnoma verjamem v vaše svoboščine. Verjamem. Narediti morate, kar morate," je dejal Trump. "Ampak priporočam, da se cepite. To sem storil tudi sam. Dobro je. Cepite se." Iz množice se je razleglo nekaj vzklikov neodobravanja in več žvižgov. Večina ljudi na shodu tudi ni nosila mask, poroča NBC.

Donald Trump vse od poraza na volitvah prireja različne shode, prav tako pa vztraja pri teorijah zarote o tem, da so bile volitve ukradene. Niti dejstvo, da je izgubil na vseh sodnih nivojih, ga ni prepričalo o nasprotnem. A kljub tem teorijam ni bil proti cepivom proti covidu-19. Vedno je sicer hodil po meji – nošenja mask denimo ni odredil, dokler ni situacija postala resna. V času njihovega mandata so začeli izvajati program Warp Speed, ki je pripomogel k hitrejšem razvoju cepiv, sam pa se je cepil januarja, tik preden je zapustil Belo hišo.

"Ne, ne, v redu je. V redu je. Dobili ste svobodo," je dejal Trump in ponovil retoriko nasprotnikov mask in cepljenjea. "Ampak sam sem se cepil. Če ne deluje, boste prvi vedeli. Okej? Poklical bom Alabamo in rekel: Hej, veste kaj? (Cepivo) deluje. Toda imate svoje svoboščine, ki jih morate ohraniti. To morate ohraniti."

Zaradi bolj nalezljive delta različice koronavirusa v mnogih predelih na jugu narašča število pozitivnih primerov in hospitalizacij. Mesto Cullman, v katerem je bil shod, beleži porast primerov, ki so prejšnji teden dosegli nov vrh po koncu decembra. Mesto je v četrtek razglasilo izredne razmere.