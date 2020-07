Trump želi ponovno odpreti šole, v Kataloniji zaščitne maske tudi na prostem

Ameriški predsednik Donald Trump je kljub rekordnemu število novih primerov v državi pozval k odprtju šol, pritrjuje pa mu tudi stroka, ki ob tem poudarja spoštovanje varnostnih priporočil. Na to temo je v Beli hiši organiziral tudi okroglo mizo, na kateri je sodelovala tudi prva dama Melania Trump. V Kataloniji so se medtem odločili za uvedbo precej strogega ukrepa, in sicer nošnjo mask tudi na prostem.

Kot je razvidno iz 'korona števca' univerze Johns Hopkins, je 33 držav Latinske Amerike in Karibov preseglo tri milijone potrjenih primerov. Takšno število beležijo tudi v ZDA, kjer pa kljub dnevnemu rekordu 60.209 novih okužb predsednik Donald Trump poziva k ponovnemu odprtju šol. V Beli hiši je pripravil okroglo mizo na to temo, na kateri je nastopila tudi prva dama ZDA Melania Trump, ki je zatrdila, da morata biti duševno zdravje in socialni razvoj otrok prav tako pomembna kot fizično zdravje. Enako velja tudi za starše, ki bodo sicer prisiljeni sprejeti stresno izbiro med skrbjo za otroke in vrnitvijo na delovno mesto. Podobnega mnenja je bilo tudi več drugih nastopajočih na okrogli mizi, ki so trdili, da je šole treba odpreti, saj da novi koronavirus ni tako zelo nevaren za otroke. Trump je ponovil obtožbo, da nekateri nočejo odpreti šol iz političnih razlogov, ker menijo, da jim bo to pomagalo novembra na volitvah. Ti nekateri naj bi bili demokrati, vendar pa Trump trdi, da jim ne bo uspelo, ker Američani razumejo, za kaj gre. "Želimo odpreti vse šole. Vsi si to želijo. To želijo mame, očetje in otroci. Pritiskali bomo na guvernerje in vse druge, da se šole odprejo," je dejal Trump.

icon-expand Okrogla miza na temo ponovnega odprtja šol v ZDA. FOTO: AP

Njegovo mnenje deli tudi ministrica za izobraževanje Betsy DeVos, ki je v pogovoru z guvernerji na daljavo zatrdila, da ne gre za to ali naj se šole odprejo, ampak kako naj se odprejo. "Šole se morajo odpreti," je dejala in kritizirala šolska okrožja, ki nameravajo šole odpreti le deloma. Center za nadzor nad boleznimi (CDC) je že izdal navodila, kako naj se učenci varno vrnejo v šolske klopi. Med drugim svetujejo povečanje razdalje med šolskimi klopmi, uvedbo malic v učilnicah in ne v jedilnicah, postavitev pregrad med umivalniki ter čiščenje površin. Direktor Ameriškega nacionalnega centra za zdravje Anthony Fauci je poudaril, da okužbe zelo naraščajo na jugu in zahodu ZDA, kar je označil za velik problem. "Vsem mora biti jasno, da je potrebno nositi maske in pika," je dejal Fauci. Priznal je, da je srednja starost okuženih sedaj kakšnih 15 let nižja kot aprila, vendar pa lahko tudi bolj zdravi mladi ljudje še vedno resno zbolijo, če imajo kakšno zdravstveno težavo. Tudi Fauci se strinja, da je šole potrebno odpreti, ker bodo sicer hude posledice za družine. Priporočil je nošenje zaščitnih mask in manjše razrede. Nov porast primerov v Hongkongu Hongkong je poročal o 24 novih okužbah, pri čemer jih skrbi predvsem to, da gre pri kar 19 za lokalni prenos, le pri petih primerih pa za vnos v državo. Teh 19 okužb izhaja iz manjših žarišč v domovih za starejše in restavracij v mestu. Strokovnjaki so opozorili, da bi temu lahko sledila nenadna eksponentna rast primerov in da jih je ob nedavnem povečanju lahko strah večjega izbruha. Dejala je, da bi to lahko celo opisali kot tretji val v Hongkongu. Oblasti novih ukrepov še niso naznanile, je pa dr. Chuang Shuk-kwan s Centra za zaščito javnega zdravja dejala, da meni, da bi bilo to potrebno, vendar bodo o tem odločile višje inštance. V Kataloniji padla odločitev: uporaba zaščitnih mask tudi na prostem V španski regiji Katalonija bodo v četrtek začeli veljati neobičajno strogi predpisi o obvezni uporabi zaščitnih mask na prostem. Te bodo obvezne na prostem tudi tam, kjer je v veljavi obvezna minimalna medsebojna razdalja en meter, je danes napovedal predsednik Katalonije Quim Torra. Dodaja, da zaenkrat še ni znano, ali to pomeni, da bo nošenje zaščitnih mask obvezno tudi v lokalih in na plažah, ter kako dolgo bo ukrep veljal. Podrobnosti naj bi še danes sporočila katalonska civilna zaščita. Ukrep je posledica povečanja števila okužb z novim koronavirusom v Kataloniji. "Ideja je, da bo obveza veljala povsod, ne glede na medsebojno razdaljo med ljudmi," je sicer pojasnila Torrova tiskovna predstavnica Meritxell Budo.

icon-expand V Kataloniji se soočajo s ponovnim porastom okužb. FOTO: AP