Trumpov odvetnik Giuliani pozitiven na novi koronavirus

"Največji župan v zgodovini New Yorka, ki je neumorno delal na tem, da se razkrirje najbolj koruptivna volilna prevara v zgodovini ZDA, je bil na testiranju za kitajski virus pozitiven. Hitro okrevaj Rudy, mi bomo nadaljevali," je zapisal Donald Trump .

Trumpov odvetnik Rudy Giuliani je sicer glavni jurišnik Trumpove t.i. "elitne udarne sile", ki izgublja zalet po tem, ko v vseh zveznih državah, ki jih je Trump izgubil proti Bidnu, padajo njene tožbe in pritožbe. Pred časom je Giuliani na novinarski konferenci v Washingtonu na dan privlekel kup nenavadnih obtožb na račun zunanjih sovražnikov, ki da so poskrbeli za izvedbo demokratske volilne prevare.

Ob tem je kazalec usmeril na Kitajsko, Georgea Soroša ter mrtvega venezuelskega predsednika Huga Chaveza. Kot je takrat dejal, gre za obširno zaroto proti podaljšanju Trumpovega mandata za naslednja štiri leta. "Morali bi biti šokirani ob dejstvu, da naše glasove v Nemčiji in Španiji preštevajo podjetja, ki so povezana s Hugom Chavezom in Nicolasom Madurom," je Giuliani dejal novinarjem. V mislih je imel podjetje Smartmatic, ki sta ga leta 2000 na Floridi ustanovila podjetnika, sicer rojena v Venezueli.