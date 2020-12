Trumpov odvetnik Giuliani zaradi koronavirusa pristal v bolnišnici

V tvitu se je nekdanji newyorški župan zahvalil za dobre želje in sporočila ter javil, da "hitro okreva" . Čim hitrejše okrevanje je Giulianiju prek Twitterja zaželel tudi Trump in pripisal: "Nadaljevali bomo."

Giuliani, ki je sicer vodil pravne postopke glede domnevno spornih rezultatov predsedniških volitev, je ena zadnjih oseb iz predsedniškega kroga, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Tako njega kot tudi Trumpa je javnost sicer kritizirala zaradi zavračanja varnostnih napotkov glede omejevanja širjenja koronavirusa. Trump je za koronavirusno boleznijo zbolel oktobra.

Njegov sin Andrew Giuliani, ki dela v Beli hiši in je bil na virus pozitiven prejšnji mesec, je na Twitterju zapisal, da njegov oče "počiva, prejema dobro oskrbo in se dobro počuti".

Za zdaj še ni znano, ali ima Giuliani simptome, niti kdaj ali kje se je okužil.

Po podatkih univerze Johns Hopkins je v ZDA z novim koronavirusom okuženega skoraj 14,6 milijona ljudi, umrlo jih je 281.234. ZDA so tako država z največ okuženimi in največ smrtnimi primeri na svetu.

V nedeljo je Deborah Birx, koordinatorka delovne skupine za novi koronavirus v Beli hiši, Trumpovo upravo ponovno kritizirala zaradi nespoštovanja smernic in prodajanja "mitov" o pandemiji.

Od volitev 3. novembra je odvetnik v sklopu prizadevanj za razveljavitev Trumpovega volilnega poraza potoval po različnih zveznih državah ZDA. Na številnih dogodkih ni nosil zaščitne maske, prav tako se ni držal priporočene varnostne razdalje. Prejšnji četrtek je odpotoval v Georgio, kjer je ponovno trdil, da je med volitvami prišlo do goljufije.

Prav zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa se je z njim okužilo že več ljudi, ki sodelujejo s predsednikom Trumpom.

Trumpov svetovalecBoris Epshteyn je bil pozitiven kmalu po tem, ko je na novinarski konferenci 25. novembra nastopil skupaj z Rudyjem Giulianijem. Med okuženimi sta tudi šef predsednikovega kabineta Mark Meadows in tiskovna sekretarka Kayleigh McEnany, prav tako so se okužili Trumpova ženaMelania ter sinovaDonald Junior inBaron.