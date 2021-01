'Državi, ki čaka na ukrepanje, sporočam, da je pomoč na poti'

Novi predsednik ZDA Joe Biden, ki je že temeljito zavihal rokave, je med drugim podpisal deset izvršnih ukazov v okviru odgovora zvezne vlade na pandemijo koronavirusa. Ob tem je kritiziral "katastrofo", ki da jo je za seboj pustila vlada njegovega predhodnika Donalda Trumpa – izpostavil je neobstoječ načrt ukrepanja proti pandemiji in prazna skladišča cepiv.

"Naša nacionalna strategija za boj proti epidemiji je celovita, temelji na znanosti in ne na politiki. Temelji na resnici in ne na zanikanju, in je zelo podrobna," je po poročanju CNN sporočil novi ameriški predsednik Joe Biden in Američane pozval, da si vseh 198 strani lahko preberejo na spletni strani Bele hiše. Njegova strategija temelji na 1900 milijard dolarjev vrednem predlogu, ki potrebuje še kongresno potrditev. Do takrat pa bo predsednik naredil, kar lahko brez te potrditve. Po njegovih besedah je bila strategija razvita v dogovoru z direktorjem inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje Anthonyjem Faucijem in drugimi poznavalci ter strokovnjaki. Biden je napovedal, da bo ameriška javnost odslej slišala veliko več od Faucija in drugih strokovnjakov ter veliko manj od predsednika. Biden med drugim namerava v prvih 100 dneh svojega mandata s 100 milijoni odmerki cepiva zagotoviti cepljenje 50 milijonov Američanov in tako upočasniti pandemijo covida-19. "Danes je prvi dan," je sporočil.

Kot je znano, je Biden že takoj po inavguraciji podpisal izvršni ukaz za obvezno nošenje mask in socialno distanco na zveznih območjih, nato pa je ukazal še obvezno nošenje mask v prometu med zveznimi državami. Zatem se je osredotočil na strategijo boja proti pandemiji s povečanjem števila testiranj in cepljenj ter ustvarjanjem podlag za odprtje šol in podjetij. Vse bo potekalo ob tesnem sodelovanju zvezne vlade in zveznih držav, ki bodo dobile povrnjene stroške uporabe nacionalnih gard. Vsi potniki iz tujine bodo morali pred vstopom na letalo proti ZDA opraviti test na okužbo z novim koronavirusom, ob prihodu v ZDA pa jih bo čakala karantena. Poleg tega je novi predsednik ZDA ustanovil odbor za pospešitev testiranj, katerega naloga bo odpravljanje pomanjkljivosti sistema in usmerjanje zadostnih virov do revnih. Zvezni agenciji za posredovanje v nesrečah (Fema) je naročil vzpostavljanje centrov za cepljenje po ZDA s ciljem, da bi prvih 100 začelo delati do konca meseca.

Biden upa, da bo njegova "multidimenzionalna" strategija državo postavila na pot okrevanja ob koncu prvih 100 dni njegovega vladanja. Strategija predvideva 1000 milijard dolarjev neposredne pomoči Američanom, ki bodo dobili po 1400 dolarjev.

Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) mora omogočiti dostavo cepiv tudi lokalnim lekarnam po ZDA. Biden je mobiliziral vire zvezne vlade za pomoč lokalnim skupnostim pri testiranjih in cepljenjih. Ministrstvoma za šolstvo in zdravje je naročil, naj oblikujeta jasna navodila za varno odpiranje šol po ZDA, zveznim agencijam pa je omogočil, da podjetja prisilijo v proizvodnjo blaga, ki je nujno za boj proti pandemiji. "Državi, ki čaka na ukrepanje, sporočam, da je pomoč na poti," je v izjavi dejal Biden. Njegov predhodnik je za seboj pustil dediščino neusklajenih ukrepov, medsebojnega obtoževanja, političnega vpletanja v znanost in kontroverznih izjav.

Biden je zagotovil, da bodo ZDA premagale koronavirus, a ob tem poudaril, da to ne bo hitro in da bo najprej slabše, preden bo bolje. V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins z novim koronavirusom doslej okužilo 24,6 milijona Američanov, za covidom-19 pa jih je umrlo več kot 410.000, kar je največ na svetu. ZDA bodo pod Bidnom sodelovale tudi v mednarodni pobudi za pošteno distribucijo cepiv Covax, Fauci pa je pred tem Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obvestil, da ZDA obnavljajo financiranje, ki ga je ukinil Donald Trump. Izstop ZDA iz članstva v WHO je, kot je znano, preklican. Olajšanje ameriških televizijskih voditeljev in komentatorjev nad Bidnovim pristopom do pandemije – z izjemo republikanski stranki in Trumpu naklonjene televizije Fox News – sicer postaja že nekoliko nerodno. Vsi namreč z vidnim veseljem poudarjajo, da je vajeti odgovora na pandemijo končno prevzela odrasla oseba.

icon-expand Trump je zmanjševal nevarnost pandemije ter skušal prikriti neprijetno resnico o davku pandemije. Fauci je zaradi javnega nasprotovanja njegovim izjavam izgubil možnost sodelovanja na novinarskih konferencah Trumpove delovne skupine za boj proti koronavirusu. Bela hiša se je iz strokovnjaka za nalezljive bolezni norčevala, Trump pa je bil tik pred tem, da ga odpusti. FOTO: AP

Fauci izrazil olajšanje: Zdaj lahko govorim to, kar mislim, da je prav Biden je Faucija imenoval za svojega glavnega zdravstvenega svetovalca, ta pa se v novi vlogi počuti bolj sproščeno. Na novinarski konferenci Trumpa ni omenjal, ko je dejal, da mu je bilo pod prejšnjo vlado pogosto neprijetno. Še posebej, ko se je promoviralo nepreverjena zdravila, zavračalo nasvete glede mask in socialne distance ter znanstvena dejstva. "Da lahko sedaj tu govorim o tistem, kar vem, o tem, kaj so dokazi, o znanosti, je osvobajajoče. Nova stvar v tej vladi je to, da če nimaš odgovora, ne ugibaš, ampak naravnost poveš, da nimaš odgovora." Kot je dejal, mu ni bilo prijetno biti v položaju, ko je moral nasprotovati izjavam predsednika ZDA. Sedaj lahko brez skrbi govori to, kar misli da je prav, saj mu je Biden to izrecno naročil. Povedal je, da cepiva, ki so v uporabi, ščitijo tudi pred novimi sevi novega koronavirusa, naraščanje okužb v ZDA pa naj bi se že izravnavalo. Položaj je še vedno izjemno resen, vendar pa zadnje sedemdnevno povprečje kaže, da se okužbe bližajo vrhuncu in bodo začele padati. "Če bomo do konca poletja cepili med 70 do 80 odstotkov prebivalstva, se bodo zadeve vrnile do določene stopnje normalnosti že jeseni," je dejal Fauci.