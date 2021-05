Trupla žrtev covida naplavilo na bregove reke Ganges

Na ducate trupel so opazili plavati v reki v mestu Chausa v državi Bihar, kasneje pa so se na grozo prebivalcev kopičili na rečnih bregovih. Uradniki trdijo, da so trupla odplavala iz sosednje zvezne države Utar Pradeš in pripadajo žrtvam koronavirusa, katerih revni sorodniki si niso mogli privoščiti upepelitve in so ostanke odvrgli v reko. "Opazili so približno 35 do 40 trupel, od tega bi lahko bila številna žrtev covida-19. Običajno na tem odseku reke vidimo dve do tri taka trupla, vendar je zdaj število zaradi smrtonosnega izbruha veliko,"je za dpapovedal lokalni uradnik Naval Kant.

Kant je dejal, da so bila trupla napihnjena, saj so bila v vodi vsaj štiri do pet dni, uprava pa jih je nato odstranila. Domači mediji poročajo, da je bila v Chausi in sosednjih mestih panika zaradi možnosti okužb od trupel in rečne vode. "Ljudje so prestrašeni, da bi dobili covid. Trupla moramo pokopati," je povedala vaščanka Narendra Kumar.

Slike so bile objavljene tudi na indijskih družbenih omrežjih, kjer so uporabniki komentirali naraščajoče število smrtnih žrtev covida-19 na podeželju Indije.

Konec tedna so v mestu Hamirpur v reki Yamuna opazili več delno zgorelih teles. Opozicijski voditelji trdijo, da so trupla dokaz, da je bilo veliko smrtnih primerov covida neregistriranih.

Država je zdaj epicenter svetovne pandemije. Po podatkih univerze Johns Hopkins je Indija od začetka pandemije zabeležila več kot 22,6 milijona primerov koronavirusa in 246.116 smrtnih primerov, povezanih s covidom.