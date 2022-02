Tudi Italija nekoliko omilila ukrepe

Novo pravilo naj bi predvsem olajšalo prihod turistov in poslovnih potnikov, ki niso bili cepljeni s cepivom, odobrenim v EU. Gre večinoma za potnike iz Rusije in Kitajske.

Turistična industrija je namreč opozarjala, da so ti potniki lahko prišli v državo, niso pa mogli v hotel, saj je bilo za tja potrebno potrdilo o cepljenju s cepivom, priznanim v EU.

Vlada premierja Maria Draghija je tudi sklenila, da bodo v šolah k pouku na daljavo prešli šele, ko bo v razredu več kot pet otrok, pozitivnih na novi koronavirus. Doslej so imeli pouk na daljavo že v primeru dveh okuženih. Cepljeni otroci so iz ukrepa izvzeti in se ne bodo v nobenem primeru šolali na daljavo.

Vlada je tudi napovedala, da bo veljavnost covidnega potrdila za tiste, ki so bili cepljeni s poživitvenim odmerkom, neomejena.

"V prihodnjih tednih bomo nadaljevali sproščanje," je po seji vlade še dejal premier Draghi, poročajo tuje tiskovne agencije. "Podatki o cepljenju so zelo ohrabrujoči," je dodal.

V Italiji je cepljenih 88 odstotkov ljudi, starejših od 12 let, 34 milijonov Italijanov je že prejelo poživitveni odmerek.

Italijanska vlada je sicer v ponedeljek do 10. februarja podaljšala obvezno uporabo mask na prostem in zaprtje nočnih lokalov.