'Tudi mi upamo na poletni dopust. Do takrat pa bomo opravljali svoje poslanstvo'

Na oddelkih Diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se trenutno zdravi 113 bolnikov s covidom-19. Od 9. novembra, ko je oddelek sprejel prvega pacienta, pa do danes, so jih skupno sprejeli že 875.

Na DTS UKC Ljubljana delajo zdravniki intenzivisti, infektologi, anesteziologi, internisti, kirurgi, nevrologi, v pomoč so tudi ginekologi, dermatologi, oftalmologi; srednje in diplomirane medicinske sestre, respiratorni in lokomotorni fizioterapevti, bolničarji. Pomagajo tudi študenti medicine, zdravstvene nege, fizioterapije.

"V tem času je DTS doživel nekaj sprememb. Postali smo verjetno največji covidni oddelek v državi. Odprli smo intenzivno terapijo in povečali njene kapacitete do današnjih 34 postelj za paciente z najhujšim potekom covida-19, tudi tiste, ki potrebujejo zunajtelesni krvni obtok," razlaga vodja DTS Marko Žličar .

Vsi oddelki so multidisciplinarni, saj tu paciente zdravijo zdravniki vseh obstoječih intenzivnih terapij UKC Ljubljana (infektološke, internistične, nevrološke, kirurške, kardiokirurške), anesteziologi in internisti, pa tudi specializanti nevrologije, kirurgije, nevrologije, dermatologije in oftalmologije.

Oddelek se ves čas prilagaja stanju epidemije, povečali so kapacitete intenzivne terapije, prilagodili število navadnih postelj. "Seveda je s tem povezano tudi premeščanje ustreznega števila kadra, kar je ob skoraj normalnem pogonu ostalih, običajnih dejavnosti UKC Ljubljana izjemno zahtevno. Povečanih obremenitev zato nimajo samo delavci, ki neposredno delajo na covidnih oddelkih, ampak tudi tisti, ki so zaradi premeščanja sodelavcev bolj obremenjeni na matičnih oddelkih," pojasnjujejo v ljubljanskem kliničnem centru.

Tudi medicinske sestre so po besedah Žličarja z vseh področij in medsebojno dobro sodelujejo. "Seveda ne gre brez dela respiratornih in lokomotornih fizioterapevtov. V prostore vstopajo tudi radiološki inženirji in poskrbijo za slikovno diagnostiko."

"Tako obsežen oddelek pa ne more delovati brez bolničarjev, čistilk, administratork," poudarja vodja DTS in pristavi: "DTS deluje zaradi požrtvovalnega dela ljudi, ki so tukaj zaposleni."

DTS trenutno deluje na skoraj maksimalnih kapacitetah

Čeprav je v državi čutiti umirjanje razmer, gre delo na covidnih oddelkih naprej z istim tempom. In tako bo še nekaj časa. "Tudi mi se veselimo kave na terasi in upamo na poletni dopust. Do takrat pa bomo opravljali svoje poslanstvo," so jasni.