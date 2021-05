'Če oseba zavrne cepivo, jo izvajalec cepljenja vpiše na seznam za želeno cepivo'

Samo zdravstveni inšpektorat je opravil 655 nadzorov, pri čemer je izrekel 14 opozoril po zakonu o prekrških, devet opozoril po zakonu o inšpekcijskih nadzorih in eno ureditveno odločbo. Kot je pojasnila, so dobili več prijav, v katerih so posamezniki navajali kršitve nacionalne strategije cepljenja. Prijavitelji so opisali primere domnevnega preskakovanja čakalnih vrst ter možnosti izbire cepiva v nasprotju s strategijo.

Po podatkih Deane Potza z zdravstvenega inšpektorata se epidemiološke razmere vztrajno izboljšujejo, dobri rezultati pa so posledica odgovornega ravnanja vseh državljanov. "Ob tej priložnosti naprošamo vse, da še naprej ravnate odgovorno in vse predpisane ukrepe tudi spoštujete." Glede napovedanih protestov v Ljubljani je sporočila, da bo zdravstveni inšpektorat na protestih sodeloval s Policijo pri zagotavljanju spoštovanja predpisanih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa.

Inšpektorji so po njenih besedah ugotovili, da izvajalec cepljenja osebo, ki zavrne določeno cepivo in izrazi željo po cepljenju z drugim, vpiše na seznam za želeno cepivo."Taka oseba ni prednostno obravnavana niti ni izbrisana s seznama, temveč je znova uvrščena na seznam čakajočih z označenim želenim cepivom," je pojasnila in dodala, da bo ta oseba na cepljenje znova vabljena v skladu s strategijo, in sicer glede na razpoložljivost cepiva, glede na starost oz. prednostno skupino ter glede na datum vpisa na seznam. V povezavi s cepljenjem so inšpektorji v preteklem tednu opravili štiri izredne nadzore na podlagi prijav, in sicer dva v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana in dva v ZD Adolfa Drolca Maribor. Neskladij ni bilo.

Na področju nastanitvenih dejavnosti so medtem inšpektorji prejšnji teden opravili 142 nadzorov in izrekli tri opozorila. Istočasno je bilo v gostinskih obratih, ki delujejo v sklopu nastanitvenih centrov, opravljenih 95 nadzorov, izrečenih pa je bilo skupno 12 opozoril, je dodala Potza.

Na področju storitvenih dejavnosti so inšpektorji opravili 26 nadzorov in izrekli eno opozorilo po zakonu o prekrških. Na zunanjih javnih površinah pri 176 opravljenih nadzorih neskladnosti niso bile ugotovljene, kakor tudi ne na področju kulture.

V turističnih agencijah so inšpektorji izvedli 34 nadzorov, pri čemer so izdali dve opozorili. Dve opozorili in eno ureditveno odločbo so inšpektorji izrekli na področju šolstva v zvezi s testiranjem zaposlenih. V večstanovanjskih objektih pri 41 opravljenih nadzorih neskladnosti po besedah inšpektorice niso ugotovili, kakor tudi ne pri 28 nadzorih uresničevanja verske svobode.

"Število nadzorov in število klicev občanov se v primerjavi s tednom prej zmanjšuje"

Namestnik generalnega direktorja Policije Tomaž Pečjak je povedal, da so policisti v zadnjem tednu opravili nadzore nad izvajanjem določb odlokov, ki urejajo posamezne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, na 11.120 krajih, kar je 8,7 odstotka manj kot teden pred tem. Dnevno to v povprečju pomeni 1588 nadzorov. Nekatere nadzore so opravili tudi na podlagi devetih prejetih prijav o domnevnih kršitvah, teden prej je bilo takih klicev 20.