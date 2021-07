Tudi mladi se ne izognejo zapletom: 'Najhujša izkušnja v mojem življenju'

4 od 10 udeleženih v raziskavi, starih med 19 in 49 let, so imeli težave z ledvicami in pljuči med zdravljenjem. V raziskavi je sodelovalo 73.197 odraslih vseh starosti, ki so jih zdravili v več kot 300 bolnišnicah v Veliki Britaniji med prvim valom leta 2020. "Raziskava nam sporoča, da ne gre za bolezen, ki prizadene le starejše in šibkejše," je dejal profesor Calum Semple, ki je vodil raziskavo.

Podatki iz raziskave potrjujejo, da novi koronavirus ni le gripa, saj tudi mladi odrasli potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi resnih zapletov, nekateri pa bodo potrebovali še nadaljnje zdravljenje.

Rezultati so pokazali, da je polovica odraslih utrpela vsaj en zaplet med bolnišničnim zdravljenjem. Najbolj pogost je bil poškodba ledvic, sledita pa poškodba pljuč in srca. Najvišji odstotek zapletov so zabeležili pri starosti 50 in več, vsaj 51 % je imelo vsaj en zaplet. A zapleti so zelo pogosti tudi pri mlajših. 37 % v starosti od 30 do 39 in 44 % starih od 40 do 49 let je imelo vsaj en zaplet.