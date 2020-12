Po novem so obvezne zaščitne maske, šal ali ruta ni več dovolj

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba zaščitne maske obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih. Ne glede na to, nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Uporaba zaščitne maske je tako obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra.

Vlada je v sredo izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, s katerim je zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 začasno določila uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok.

Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne je pojasnila, da je ključni razlog v tem, da so maske preverjene glede na zahteve, česa ne smejo prepuščati in imajo za to tudi potrdilo, medtem ko za šal ali ruto tega ni mogoče reči.

Primerne so kirurške maske, ki so v prodaji in imajo potrdilo. "Tudi pralne maske so popolnoma primerne, sploh zato, ker jih imamo lahko dlje časa gor, preden se razmočijo. Kirurške se razmočijo zelo hitro in takrat niso več primerne za uporabo, praviloma bi jih morali menjati na dve uri. Maske iz blaga pomenijo zaščito pred prehajanjem kapljic, ki nosijo delce virusa, pa tudi oprimejo se obraza, medtem ko šal temu ne zadošča," je še dodala.

Poudarila je tudi, da niso samo maske tiste, ki pomenijo preprečevanje širjenja virusa. "Potrebna je tudi razdalja tam, kjer jo je možno zagotavljati."

Odlok bo začel veljati v soboto.