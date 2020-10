Tudi na Švedskem se znova povečuje število okužb, od ponedeljka zaostrujejo ukrepe

Tudi na Švedskem se število okužb z novim koronavirusom povečuje vse od sredine septembra. V četrtek so zabeležili 1075 novih primerov, v petek sicer precej manj, a še vedno 596, kar je primerljivo s številkami na začetku pandemije. In čeprav je to država, ki je vse od začetka vztrajala pri drugačnem pristopu glede virusa in je zato bila tarča tako kritik kot hvale, se, kot kaže, zdaj tudi tam politika odloča za bolj strog pristop. Švedska namreč do zdaj ni zapirala gospodarstva, šol, lokalov, športnih aktivnosti. Prav tako ni bilo tako imenovanega "lockdowna" oziroma strogih omejitev gibanja.

Zdaj pa se zdi, da bo vlada vendarle nekoliko spremenila smer. Oblasti sedaj razmišljajo o uvedbi lokalnih "lockdownov" oziroma omejitev gibanja in strožjih pravil. Že sedaj so zbiranja ljudi omejena na največ 50 ljudi. Ta omejitev velja za koncerte, predstave, proteste, ne pa tudi za delovna mesta, trgovske centre in zasebne dogodke. S ponedeljkom pa bodo regionalne zdravstvene oblasti dobile pooblastila, da lahko uvedejo še strožje omejitve zbiranja ljudi na javnih krajih, kot so nakupovalni centri, koncertne dvorane in bazeni. Poleg tega ljudi pozivajo, naj se izogibajo uporabi javnih prevoznih sredstev in obiskov domov za ostarele, starejših in ljudi, pri katerih je tveganje za hujši potek bolezni večje.

"Gre za neke vrste "lockdown", vendar lokalni "lockdown"," je nove ukrepe komentiral vodja oddelka za infekcijske bolezni v Uppsali Johan Nöjd. Na Švedskem sicer ne govorijo o drugem valu. "To bi pomenilo, da se virus hitro širi v večjem delu družbe, vendar tega na Švedskem ni," je dejal glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell in dodal, da morajo naraščanje okužb vsi vzeti zelo resno.

Z minimalnimi in nespremenjenimi ukrepi pri ljudeh dosegli večje zaupanje

A ne glede na poostritev ukrepov je treba vedeti, da gre tukaj predvsem za napotke državljanom in ne prepovedi, švedska vlada namreč ne grozi z globami za tiste, ki se pravil ne bodo držali. Je pa tudi res, da Švedi sami bolj upoštevajo osnovna navodila glede ohranjanja fizične razdalje, higienskih navodil in dela od doma, kjer je le možno. Na kar računajo tudi oblasti.

Čeprav trdi, da njihov cilj nikoli ni bil doseči "čredno imunost", pa je po poročanju Telegrapha namestnik glavnega epidemiologa Anders Wallensten dejal, da je država dosegla nekaj imunitete, ki je posledica vodenja epidemiološke krize. Najpomembnejši rezultat takšnega vodenja epidemije pa je, da se pri ljudeh nikoli nista vzbudila naveličanje in upor nad ukrepi, saj so bili ti minimalni in ves čas konstantni, zato da pri ljudeh niso po nepotrebnem ustvarjali zmede.

Po podatkih Univerze John Hopkins se je Švedska po številu smrti uvrstila na 12. mesto v svetovnem merilu. Do zdaj so namreč zabeležili 5918 smrti, smrtnost za covidom-19 pa ja na Švedskem do 16. oktobra znašala 57,2 na 100.000 prebivalcev.

Švedske oblasti svojim državljanom priporočajo, naj ostanejo doma, če imajo kakršne koli simptome. Torej, da se ne družijo z drugimi ljudmi, ne hodijo v službo, šolo ali trgovine. Osnovno navodilo državljanom je: "Ostanite doma še najmanj dva dni, po tem ko simptomi prenehajo."