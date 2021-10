Tudi po preteku devetih mesecev cepljeni ob rizičnem stiku brez karantene

O trajanju zaščite po cepljenju proti covidu-19 je 20. septembra razpravljala posvetovalna skupina za cepljenje. Sklenila je, da trajanje zaščite po cepljenju velja neomejeno, dokler ne bodo znana nova dejstva in bo jasno, kdaj je potreben poživitveni odmerek, je sporočil Ukom.

Vlada bo donirala odmerke cepiva AstraZenece v instrument Covax

Vlada je odločila, da se preostale dobave cepiva Vaxzevria, proizvajalca AstraZeneca, ki jih je naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in še niso bile dobavljene v Slovenijo, donira v instrument Covax (mednarodna pobuda za pravično porazdelitev cepiv proti covidu-19). Gre za 578.336 odmerkov.

Kot so zapisali v vladnem uradu za komuniciranje, je edini način za učinkovito spopadanje s pandemijo zadostna precepljenost svetovne populacije. Medtem ko države članice EU in druge razvite države učinkovito nadaljujejo s cepljenjem svojega prebivalstva, je delež precepljenih v revnih državah zanemarljiv.

Covax predstavlja glavni kanal za distribucijo cepiv na globalni ravni. Ustanovljen je bil aprila 2020 kot odziv na pandemijo in predstavlja enega izmed stebrov zagotavljanja enakega dostopa do zdravil, diagnostike in drugih zdravstvenih pripomočkov za boj proti pandemiji na globalni ravni.