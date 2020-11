Sindikat delavcev trgovine vladi sporoča: Želimo delati

"Zaposleni v trgovinah opravljajo svoje plemenito delo vestno in že ves čas zagotavljajo nemoteno oskrbo prebivalstva tako s hrano kot drugimi nujnimi potrebščinami. Ker pa ta segment ni neposredno urejen s strani države, ampak je v rokah lastnikov kapitala, za svoje delo še vedno prejemajo le minimalno plačilo ," so utemeljili.

"Zato ponovno odprtje podpiramo," so zapisali. Ob tem si želijo, da bi bili njihovi člani upravičeni do dodatka za delo v tveganih razmerah, kot velja za zaposlene v javnem sektorju. Znašati bi moral najmanj 250 evrov mesečno.

Opozorili so še, da so zaposleni v trgovinah preobremenjeni, vendar ne zgolj zaradi okrnjenih ekip zaradi bolniških ali drugih odsotnosti, pač pa tudi zaradi pritiska potrošnikov. Ker ne smejo prodajati otroških izdelkov, morajo namreč v svoj že tako natrpan delavnik vključiti še komunikacijo z jeznimi strankami, ki se sprašujejo, kje naj kupijo nujno potrebna zimska oblačila in obutev za svoje otroke.

Spletne trgovine niso rešitev, saj pogosto zamujajo z dobavo, poleg tega je nakupovanje prek spleta za marsikaterega starša še vedno privilegij, številni manjši slovenski trgovci pa ne ponujajo prodaje prek spleta. "Znaten delež slovenske potrošnje se tako trenutno steka k uveljavljenim tujim spletnim trgovcem in ne k slovenskim ponudnikom/podjetjem, ki bi jih prav v teh trenutkih morali podpreti," so sklenili v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije.