Tudi sindikata ministrstva za obrambo in vojakov za presojo ustavnosti pogoja PC

Tudi v Sindikatu vojakov Slovenije z odvetniško pisarno pripravljajo presojo ustavnosti in zakonitosti odloka vlade, ki ukinja testiranje kot pogoj za opravljanje dela. Zaradi odziva članstva "in mnenj mnogih uglednih pravnikov" o tem, da bi bila uvedba obveznega cepljenja oz. pogojevanja opravljanja dela s cepljenjem v Sloveniji neustavna in nezakonita ter v nasprotju z resolucijo Sveta Evrope, bodo od ustavnega sodišča zahtevali presojo ustavnosti in zakonitosti spornega odloka vlade.

"V Sindikatu ministrstva za obrambo odlok skupaj s pooblaščenimi odvetniškimi pisarnami proučujemo in bomo z vidika ustavnosti skupaj s sindikati državne uprave podali ustavno presojo z zadržanjem izvajanja odloka," so zapisali. Več bodo povedali v ponedeljek, ko napovedujejo izjavo skupaj z drugimi sindikati s področja obrambe.

Ministrstvo za obrambo je sicer v petek z dopisom že opozorilo vse zaposlene, da bo vstop v objekte in na območja ministrstva za obrambo s 1. oktobrom prepovedan vsem, ki ne bodo izpolnjevali pogoja cepljenja ali prebolelosti. V sindikatu vojakov so ob tem potrdili, da se mnogi njihovi člani kljub odloku vlade in obvestilu ministrstva še naprej ne nameravajo cepiti. Zato "bodo verjetno potrebovali pravno zaščito", so še dodali.

"Sprejeto na vladi ni bilo usklajevano s sindikati, niti ni bilo o tem socialnega dialoga. Odlok je vlada sprejela enostransko, čez noč. Presoja ustavnega sodišča je edina zaščita, ki jo lahko nudimo članom in zaposlenim v Slovenski vojski, da dosežemo njegovo začasno zadržanje pred 1. oktobrom," so dodali ob tem.

Da se bodo v zvezi s spornim vladnim odlokom obrnili na ustavno sodišče, so v tem tednu med drugim že napovedali v Sindikatu državnih organov Slovenije. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je pojasnil, da je nasprotovanje takšnemu vladnemu odloku med državnimi uslužbenci veliko. Po grobih ocenah namreč med zaposlenimi v državni upravi ni cepljena niti polovica, najbolj pa jih bega vprašanje, ali bodo obdržali zaposlitev. Zaradi takšnih posledic ukrep, ki za državne uslužbence na nek način uvaja obvezno cepljenje, ne bi smel biti urejen v podzakonskem aktu, je prepričan Verk.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) nov vladni Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelnosti, cepljenja in testiranja zavračajo kot nesprejemljiv. Opozarjajo, da je Ustavno sodišče že večkrat ugotovilo, da vladno omejevanje človekovih pravic z odloki ni v skladu z Ustavo RS in da je poseg v človekove pravice mogoč le z zakonom. Dodali so še, da bi moralo biti testiranje široko dostopno in brezplačno.

Da so prisiljeni sprožiti ustrezne postopke in pravna sredstva, so že sporočili tudi iz Sindikata policistov Slovenije, Policijski sindikat Slovenije pa se je prav tako obrnil na pooblaščeno pravno pisarno zaradi preučitve možnosti za podajo pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti.

"Samo zakon je tisti, ki zagotavlja vladavino prava ter državljankam in državljanom omogoča ustrezna pravna sredstva, sodno varstvo, odškodnino, če utrpijo škodo, in načine, kako lahko uveljavljajo drugačno mnenje. Odločitev Vlade RS, da omeji samo delo zaposlenih v državni upravi, pri čemer nastopa tudi kot delodajalec, medtem ko vse ostalo prepusti tudi testiranju, je več kot neodgovorna in povsem skregana z razumom," pravijo v Policijskem sindikatu Slovenije.