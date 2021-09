Tudi na bencinski črpalki morate izpolnjevati PCT-pogoj

Preverjanje, ali potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT, ne bi smela biti težava, je o novosti, ki bo od srede med drugim veljala tudi v trgovskih centrih, dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. PCT-pogoj se mora preverjati pri vstopu v trgovski center, posameznim trgovinam v centru pa ga ni treba. "Osebi, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, se storitev ne sme zagotoviti" je dodal. Potrdil je, da je pogoj PCT potreben tudi za vstop v bencinski servis.

Vlada je na sobotni dopisni seji sklenila zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Tako bo od srede dalje pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev.

Pogoja PCT med drugim ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami veljajo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, ter specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. V obeh primerih kot izjema ne štejejo prodajalne v trgovskem centru. Pristojni ta konec tedna niso bili dosegljivi za pojasnila, sta pa danes pred kamere stopila državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc.

'Nekdo, ki gre v lekarno v trgovskem centru, gre potem še v druge trgovine' V samostojne živilske trgovine, trgovine z medicinskimi in kozmetičnimi izdelki ter lekarne lahko torej gremo brez PCT-pogoja. V te iste trgovine v trgovskih centrih pa ne, za center je treba izpolnjevati PCT-pogoj. Zajc je uvodoma odgovarjal na vprašanje o tem. "Debata, ali se bo v trgovskem centru prenašal virus, je nepotrebna. Gre za to, da je PCT-pogoj s tem odlokom razširjen zato, da bi čim bolj zajezili možnost prenosa okužb, dve izjemi pa sta v odlok vneseni zaradi čisto življenjskih stvari. Vemo, da lahko nekdo, ki gre recimo v lekarno v trgovskem centru, potem gre še v ostale trgovine, zato ta izjema v trgovskem centru ne velja," je dejal. PCT-pogoj se po njegovih besedah preverja ob vstopu v trgovski center. "Po tej logiki nobena oseba, ki je v centru, ne more biti tam, ne da bi izpolnjevala ta pogoj. Posledično bi bilo nesmiselno, da bi pogoj preverjala vsaka trgovina posebej." Preverjajo pa ga na podlagi dokazil. Vindišar je ob tem dodal, da mora biti vsako dokazilo verodostojno, kar pomeni, da morata biti z njega razvidna identiteta in datum cepljenja, testiranja ali prebolelosti. "Zaradi hitrejših postopkov in večje verodostojnosti smo vpeljali tudi QR-kodo v obliki evropskega digitalnega covidnega potrdila, tako da je to najhitrejši in najlažji način za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT." Dovolj je tudi cepilni kartonček.

icon-expand Simon Zajc je pojasnil, da se pogoj PCT preverja ob vstopu v trgovski center, posameznim trgovinam v centru pa ga posledično ni treba preverjati. FOTO: POP TV

Trgovski centri opozarjajo, da je odlok diskriminatoren Nismo proti temu pogoju, a to ni pošteno, pravijo v centrih in pozivajo vlado, naj odlok spremeni, da bo enak za vse trgovce. "Pozivamo, naj to spremenijo, da bo za vse enako. To je diskriminatorno do trgovin, ki so v našem centru. Če pa rečejo, da velja povsod, se strinjamo. Ne moremo pa biti diskriminatorni, ker lahko odprem zasilna vrata, pa bom ljudi tam spuščal v trgovine," je bil v nedeljski oddaji 24UR oster direktor Aleje in SES Slovenija Toni Pugelj. Preverjanje pogojev ga ne skrbi. "Trgovine se bodo že organizirale; ali bodo najele dodatno varnostno osebje ali pa bo prodajalka oz. prodajalec skrbel za preverjanje tega pogoja na vhodih v trgovine. Bi bilo pa najbolj smotrno, da bi pogoj PTC veljal povsod, da ljudje ne bi bili zmedeni. Vsak teden so namreč veljavna druga pravila in ljudje niti ne vedo, kam smejo in kam ne. Tako bi bilo za vse enako," meni. Dodal je, da če bi pogoj PCT veljal vsepovsod in bi potem država poskrbela za inšpekcijske službe, ki bi to nadzirale na licu mesta, bi se zadeve vendarle premaknile naprej.

icon-expand V samostojne živilske trgovine, trgovine z medicinskimi in kozmetičnimi izdelki ter lekarne lahko gremo brez PCT-pogoja. V te iste trgovine v trgovskih centrih pa ne, za center je treba izpolnjevati PCT-pogoj. FOTO: Thinkstock

'Gostinec ne sme postreči nikogar, ki ne izpolnjuje PCT-pogoja' Kaj pa globe? Osebi, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, se storitev ne sme zagotoviti, tako da v tem primeru niti ne more biti izrečena globa, opozarja Zajc. "Gostinec ne sme postreči nekoga, ki ne izpolnjuje PCT-pogoja. S tega vidika tudi odgovarja za to, da je preveril izpolnjevanje pogoja PCT, preden je postregel gosta." Ocenil je, da preverjanje, ali potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT, ne bi smela biti težava. "Če želimo, bi lahko neskončno iskali izgovore, zakaj se to ne da. Potem pa stopimo čez mejo in vidimo, da v Avstriji to poteka brez problema." Dodal je še, da to ni omejevalni pogoj, ampak pogoj, da lahko pustimo gospodarstvo odprto. Pogoj PCT tudi za vstop v bencinski servis Zajc je odgovoril tudi na vprašanje o bencinskih servisih in pogoju PCT. "Ta odlok je izjeme, ko se pogoj PCT ne preverja, močno zmanjšal. Izjemi sta dve, nobena od njiju se ne nanaša na bencinske servise, kar pomeni, da je tudi za vstop v prodajalno, v kateri prodajajo goriva, treba preverjati pogoj PCT." Vprašanja o tem smo naslovili na bencinske servise. Odgovorili so nam že iz Petrola. Zapisali so, da vedo, da je virus med nami še vedno prisoten, zato se še vedno ves čas trudijo z ustreznimi znanimi ukrepi preprečevati širjenje bolezni tako med zaposlenimi kot med strankami. "Zato tudi stranke ves čas ozaveščamo o možnostih brezstičnega plačevanja brez vstopa v prodajalno, in sicer z neposrednim plačilom pri točilnem mestu z aplikacijo Na poti, z mobilno denarnico mBills in s plačilnimi karticami preko Petromatov, postavili smo tudi nekatere mobilne zunanje blagajne in zagotovili možnost plačila pri posebnih okencih, ki povezujejo notranjost in zunanji del prodajnega mesta," so pojasnili. Dodali so še, da bodo še naprej pozorno spremljali usmeritve vseh pristojnih strokovnih služb javnega zdravja in medicinske stroke ter ustreznih pristojnih organov. "Zadnjo odločitev še preučujemo in iščemo ustrezne rešitve."

icon-expand Če boste želeli natočeno gorivo plačati pri blagajni, boste morali izpolnjevati pogoj PCT. FOTO: Thinkstock

Stroške samotestiranja na delovnem mestu krije delodajalec Na kakšen način pa naj delodajalci preverjajo zaposlene, ki se samotestirajo? Zajc je kot primer opisal, kako je to urejeno na njihovem ministrstvu. "Odločili smo se, da bomo ta pogoj preverjali enkrat na teden, v ponedeljek. Lahko je kateri koli dan, samo da je vedno v istih časovnih presledkih. Preden vstopijo v prostore, stopijo naši zaposleni v sobo, ki je pri recepciji, v kateri opravijo test. Samotestiranje se torej opravi na delovnem mestu, tam je prisotna naša pooblaščena oseba in tudi delamo evidence. Če so negativni, gredo lahko mirno na svoje delovno mesto, če so pozivni, pa gredo k svojemu zdravniku in potem še na PCR-test." Stroške samotestiranja na delovnem mestu po njegovih besedah nosi delodajalec. Kakšna je trenutna cena teh testov, pa Zajc ni vedel. Vindišar pa je tu povedal, da preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT na delovnem mestu organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Ob neizpolnjevanju pogoja PCT lahko delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, predpisom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Strokovne službe ministrstva za infrastrukturo se bodo predvidoma danes sestale z izvajalci v javnem potniškem prometu, da dorečejo, na kakšen način bodo preverjali pogoj PCT, so sporočili z ministrstva. V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) pričakujejo, da bo pogoj PCT preverjal pristojni inšpektorat.

Meh: Delodajalci vsekakor ne pristajamo na to Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh sicer poudarja, da strošek testiranja zaposlenih ne bi smel biti breme delodajalcev. "Vlada je gotovo premislila, kako se bo to izvajalo. Delodajalci pa vsekakor ne pristajamo na to, da gre testiranje v breme delodajalcev, ampak mislimo, da bi moralo iti v breme posameznika. Vsak ima namreč možnost, da se cepi, v kolikor pa ima okoli tega pomisleke, pa mislimo, da je prav, da si sam plača testiranja," je prepričan. Po njegovi oceni je smiselno, da enaki pogoji veljajo vse dejavnosti. "Mi smo vseskozi opozarjali vlado, da ti ukrepi ne morejo veljati samo za določene dejavnosti, kot so storitvene dejavnosti, kjer delajo gostinci, kozmetičarji, frizerji. Če ti ukrepi veljajo, je smiselno, da se razširijo na vse dejavnosti. Covid ni prisoten samo v teh dejavnostih, ampak tudi v proizvodnih dejavnostih," je spomnil. Kaj pa obvezno cepljenje? Zajc je povedal, da si na ministrstvu prizadevajo za čim večjo precepljenost in da želijo, da bi delodajalci to dosegli s čim bolj pozitivnimi pristopi. "Najsi bodo to dodatni prosti dnevi ali denarne nagrade, kakor koli že, želimo si, da bi epidemijo čim prej obvladali in da nam gospodarstva ne bi bilo treba zapirati. Za odločitev za obvezno cepljenje pa bo potreben širši konsenz," je še dodal. Sindikat obrti in podjetništva predlaga upoštevanje testov na protitelesa Sindikat obrti in podjetništva Slovenije medtem opozarja na težavo svojih članov, ki so covid-19 preboleli z blagimi simptomi in se takrat niso obrnili na zdravnika in nimajo potrdila o prebolelosti. Vladi predlagajo, da v sodelovanju s posvetovalno skupino pod vodstvom Mateje Logar prebolevnikom omogoči testiranje na protitelesa, katerim bi nato, če bi imeli zadostno raven protiteles, pristojni organi izdali ustrezno potrdilo. Menijo, da bi s tem odpravili diskriminacijo med prebolelimi.