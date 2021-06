Slovenski turisti v primežu vladnih odlokov, ki se spreminjajo 'čez noč'

Potnike pa je čakal šok, saj so izvedeli, da morajo ob vrnitvi v Slovenijo kljub negativnemu PCR-testu še v 10-dnevno karanteno, ki jo lahko čez pet dni prekinejo s ponovnim PCR-testom. Bralka se ob tem sprašuje o smiselnosti opravljanja testa pred vrnitvijo, saj je karantena v vsakem primeru obvezna. "Čez noč smo se znašli v neenakopravnem položaju. Za koga so se potovanja olajšala?" se sprašuje bralka.

Včeraj zvečer so nato bralki iz agencije sporočili, da je zaradi spremenjenih pogojev zdaj za vrnitev v domovino obvezen PCR-test, saj je Turčija na našem rdečem seznamu. PCR-test v Turčiji stane okoli 25 evrov, v Sloveniji pa se lahko test opravi na Brniku, a stane bistveno več – 95 evrov. Večina potnikov se je odločila za opravljanje testa v Turčiji, zato so naročili mobilno zdravstveno enoto, ki bi po hotelih opravljala teste.

Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki je 17. junija z eno od slovenskih turističnih agencij odpotovala na počitnice v Turčijo. Že pred samim odhodom so jim v agenciji pojasnili, da je za vstop v Turčijo potreben hitri antigenski test, ta pa je bil naveden tudi kot pogoj za vrnitev v Slovenijo. Vlada je nato prejšnji teden spremenila pogoje vstopa v državo, ki so začeli veljati 19. junija.

Pri tem na Palmi opozarjajo, da ne govorimo samo o turističnih potovanjih, temveč tudi o poslovnih. V zvezi z odločitvijo, da ob vstopu v Slovenijo iz rdečih držav ni dovolj negativen PCR-test, je bilo precej opozoril in predlogov o spremembi. "Računamo, da se bo trenutno prehodno obdobje stabiliziralo in uredilo."

Za odziv smo prosili tudi nekaj slovenskih turističnih agencij. Iz agencije Palma so nam odgovorili, da se spremembe trenutno dogajajo vsakodnevno. Pri tem ne gre samo za spremembe, ki jih sprejema Slovenija, ampak tudi za druge države, pri čemer te težijo k hitrejšemu in lažjemu vstopu tudi za tiste, ki še niso cepljeni ali bolezni niso preboleli. "Nenehno sledimo in olajšujemo potnikom dostop do realnih informacij. Res je, da so trenutno prav prebolevniki in cepljeni v nekoliko privilegiranem položaju, saj sta jim olajšana odhod in prihod v številne države," je pojasnila tiskovna predstavnica Palme Nena Kraševec .

Kot je še pojasnila, se turški turistični delavci zelo trudijo upoštevati vse potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Vsi zaposleni v hotelu nosijo maske, dezinfekcijska sredstva so na vsakem koraku, upoštevajo tudi pravilo medsebojne razdalje. "Vse dodatne izlete in potepanje po okoliških bazarjih je naša družina iz preventivnih razlogov odpovedala, v zaprtih prostorih pa nosimo maske, tako da se obnašamo odgovorno in ne tvegamo možnosti okužbe, ko to ni potrebno," še pravi.

Bralko ob tem moti dejstvo, da se ne upošteva vrnitev z agencijo pod enakimi pogoji kot ob odhodu na počitnice. "Prav tako je bilo tudi že omenjeno, da bi morali odločevalci nove oz. spremenjene pogoje smiselno opredeliti v določenem časovnem roku, ne pa da se dopustniki čez noč znajdemo v brezizhodnem položaju. Verjemite, da se naša družina vsekakor ne bi odločila za počitnice v Turčiji, če bi vedeli, da bomo morali ob vrnitvi v karanteno, in to samo zato, ker nismo cepljeni ali prebolevniki," dodaja.

Fraport: Zaostrovanje z danes na jutri je nesprejemljivo

Na nenadno zaostrovanje pogojev za vstop v državo opozarjajo tudi v družbi Fraport, ki upravlja z letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Kot poudarjajo, sta zaostrovanje in spreminjanje pogojev z danes na jutri brez predhodnih najav in brez možnosti za priprave nesprejemljiva. "Veliko potnikov, ki so prispeli na naše letališče od sobote naprej, se je znašlo v zagati, saj so jim bile nepričakovano vročene karantenske odločbe. Med njimi so tudi tujci, ki so v Slovenijo pripotovali s poslovnimi nameni ali turistično. Vse skupaj izjemno vpliva na letalski promet in prebujajoči se turizem. Odvrača od potovanj in ima lahko za našo panogo izrazito negativne posledice," so zapisali.

Ministrstvo: Če je država na rdečem seznamu, to pomeni, da epidemiološka situacija ni ugodna

Na ministrstvo za zdravje smo naslovili vprašanje, zakaj se je vlada v luči ugodne epidemiološke situacije v državi in Evropi odločila za tovrstno zaostritev. Kot so nam odgovorili, to, da je država na rdečem seznamu, pomeni, da tam epidemiološke razmere niso ugodne, če pa je država na temnordečem seznamu, to pomeni, da se v državi širi ena od različic virusa, ki so bolj nalezljive.

PCR-test ob vstopu v državo nam samo pove, da oseba v tistem trenutku ni kužna, lahko pa je v obdobju inkubacije in se bodo pri njej bolezenski znaki šele razvili. Oseba mora biti v obdobju inkubacije v karanteni, saj na ta način omejujemo širjenje novega koronavirusa v državi, trdijo na ministrstvu.

Kot je za 24ur.com povedal vodja konzularne službe pri ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter, težava ni v zaostrenih pogojih vstopa, ampak v dejstvu, da se ukrepi določajo z naglico. Ukrep je vsebinsko morda dobro mišljen, a je slabo izpeljan, ocenjuje. V težkem položaju se na tak način znajdejo predvsem tisti potniki, ki so v tujino odpotovali pred spremembo ukrepov in se jim vrnitev v državo posledično zaplete. Tako bi bilo smiselno, da se uveljavi nekakšno prehodno obdobje, ko se lahko te osebe v državo vrnejo pod enakimi pogoji, kot so jo zapustile.

A na ministrstvu odgovarjajo, da sprememba odloka ne določa posebne izjeme za osebe, ki se vračajo v Slovenijo z rdečih ali temnordečih območij, na katera so vstopili pred uveljavitvijo spremembe.

Ob potrditvi t. i. evroskega covidnega potrdila, ki naj bi v veljavo stopilo 1. julija, so v Bruslju opozorili, da države oseb, ki niso cepljene in bolezni niso prebolele, ne smejo postaviti v diskriminiran položaj. Tako jim morajo omogočiti testiranje in teste tudi priznati, dodatnih omejitev, kot je karantena, pa po dogovoru države naj ne bi uveljavljale, razen za nujno zaščito javnega zdravja. Na ministrstvu poudarjajo, da gre v tem primeru ravno za vidik zaščite javnega zdravja, saj vemo, da se preboleli in cepljeni okužijo bistveno manj pogosto kot tisti, ki niso ne cepljeni ne prebolevniki. Prav tako je po njihovi oceni možnost širjenja virusa pri cepljenih in prebolevnikih dosti manjša. Pri vseh ostalih storitvah in dejavnostih pa je testiranje povsem izenačeno s cepljenjem in prebolelostjo, so še dodali.