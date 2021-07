'Turistična sezona kljub porastu okužb ni ogrožena'

Britanski premier Boris Johnson je pred dnevi sporočil, da bo večina ukrepov odpravljena 19. julija, kljub nedavnemu porastu števila okužb in ocenah nekaterih, da bo dnevno število novookuženih kmalu doseglo celo 50.000. Kljub sproščanju nekaterih ukrepov pa bo Velika Britanija ohranila nadzor na mejah. Johnson je dejal, da bo sodeloval s turistično industrijo, da bi preprečili karantene za že cepljene potnike. To je že drugič, da Johnson spregovoril o predlogih za spremembe potovalnih pogojev za cepljene. Vendar pa tudi tokrat ni navedel časovnega okvira, piše Forbes.

Medtem pa omejitve za potovanja cepljenih oseb odpravlja Finska, in sicer z 12. julijem, kar pomeni, da bodo precepljeni potniki iz 26 držav znotraj schengena lahko obiskali to skandinavsko državo brez karantene. Tisti, ki so cepljeni z enim odmerkom pa bodo morali v časovnem oknu 72 do 120 ur pred prihodom na Finsko opraviti testiranje.

Že včeraj smo poročali, da Malta kot prva zapira svoje meje za vse, ki niso cepljeni proti covidu-19. S tem bo postala prva država v Evropski uniji, ki bo vstop v državo dovolila le cepljenim. Pri tem bodo upoštevali britansko, evropsko in malteško potrdilo, je pojasnil. Prebivalci Malte, ki ne bodo predložili ustreznega dokazila, bodo morali v karanteno. Otroci v spremstvu svojih staršev bodo za vstop v državo potrebovali negativen PCR-test na novi koronavirus, je še pojasnil minister. Do sedaj so morali dokazilo o cepljenju predložiti le potniki iz Velike Britanije, za potnike iz Evropske unije in nekaterih drugih držav pa je bil dovolj tudi negativni test. Nemška vlada pa bo zaradi širjenja bolj nalezljive različice delta v nedeljo Španijo uvrstila na seznam rizičnih držav. Doslej je bilo rizičnih le šest španskih legij.