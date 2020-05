Turistični boni bodo prenosljivi med sorodniki

Do turističnih bonov bodo upravičene osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Koristiti jih bo mogoče za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji.

Določili so tudi, da bodo boni prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oz. zunajzakonskimi partnerji ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki. Koristiti jih bo mogoče do konca leta.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Eden od njih je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, po katerem bo država za vsakega delavca, ki mu delodajalec ne bo mogel zagotavljati dela v polnem obsegu, subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko.

Za panogo turizma in gostinstva ter z njo povezanimi dejavnostmi je v predlogu zakona predvideno tudi podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo. Odbor je ob tem z dopolnilom koalicije natančno določil, za katere dejavnosti bo ukrep, ki se sicer z majem izteka, veljal še do konca junija.

Poleg tega so vanj vgrajeni še nekateri drugi ukrepi, med njimi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom, pa delno kritje izgub v zdravstvu in krizni dodatek za pripadnike civilne zaščite. O teh ukrepih bo odbor še razpravljal v nadaljevanju seje.

S ciljem pospešiti investicije je vlada v predlog tretjega protikoronskega zakona vgradila tudi podaljšanje ukrepov na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. V opoziciji so poskušali ta člen črtati, čemur so namenili velik del več kot 13-urne seje, a jim ni uspelo.