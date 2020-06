Turistični boni naj bi zaživeli najpozneje do sredine junija

DZ je zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 sprejel v petek, turistični boni pa so poleg subvencioniranja skrajšanega delovnega časa do konca leta ter podaljšanja subvencioniranja čakanja na delo še v mesec junij eden od njegovih nosilnih ukrepov.

Bone bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije, polnoletni v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko do konca leta za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji.

Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo določila uredba, ki jo vlada še pripravlja. "V njej bo določeno vse, kar je pomembno," je danes dejal vladni govorec Jelko Kacin.