Turistični boni v planinskih kočah: priprave in pomisleki

Oddih ni zgolj morje, brezdelje in poležavanje na plaži. Vse več ljudi išče načine, kako bi dopust preživeli aktivno. Ena od možnosti je obisk hribov, ki postaja vse bolj priljubljena dejavnost. Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) namreč opažajo trend, da v planinskih kočah prenočuje več obiskovalcev, število članov v planinskih društvih se povečuje, v hribih je vse več planincev. Ocenjujejo, da slovenske gore letno obišče okoli 1,7 milijona ljubiteljev hribov. "Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2019 vseh nočitev v planinskih kočah 120 tisoč. Število domačih planincev, ki prenočujejo v kočah, nekako ostaja enako, se pa z leti povečuje odstotek nočitev tujih obiskovalcev gora, ki že predstavljajo več kot polovico vseh nočitev," sta pojasnila strokovna sodelavca PZS Dušan Prašnikar in Damjan Omerzu .

Bone bodo prejeli vsi prebivalci Slovenije, polnoletni v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko do konca leta za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji. Določena je tudi prenosljivost bona med sorodniki do drugega kolena.

Na PZS so veseli, da bo bone mogoče unovčiti v planinskih kočah. Zato energijo usmerjajo predvsem v promocijo doživetja gora, planinske koče pa spodbujajo, da pripravijo turistične pakete, za katere bi lahko za nočitve z zajtrkom plačevali tudi z vavčerji. Oskrbnike so o turističnih bonih seznanili s trenutno znanimi informacijami. "Za konkretne priprave pa seveda potrebujemo jasne informacije, ki bodo določene v uredbi, ki jo mora sprejeti vlada osem dni po uveljavitvi zakona. Za zdaj razmišljamo predvsem o tem, kako spodbuditi večdnevno dopustovanje v planinskih kočah, predvsem v sredogorju, z dobro kulinariko in predstavitvijo različnih znamenitosti in izletov v okolici," sta razložila Prašnikar in Omerzu.

Turističnih bonov namreč za zdaj sicer še ni mogoče koristiti, kljub temu da tretji protikorona zakon že velja. Vladni govorec Jelko Kacin pričakuje, da bo to mogoče najpozneje do 15. junija. Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo določila uredba, ki jo vlada še pripravlja. "V njej bo določeno vse, kar je pomembno," je včeraj dejal Kacin.

Na PZS menijo, da so planinske koče zanimive za obiskovalce, a kakšno bo povpraševanje po dopustovanju v njih, je odvisno od tega, kakšne omejitve bodo veljale pri poslovanju poleti. "Za zdaj priporočila NIJZ predvidevajo do dve osebi v sobi, razen če gre za osebe iz istega gospodinjstva ali skupino, ki hodi skupaj in so že sicer v tesnem stiku. Pričakujemo pa, da se bodo Slovenci letos še več odločali za dopust ali vsaj del dopusta v naših gorah, že zaradi omejitev ali pomislekov glede potovanja v tujino," razmišljata Prašnikar in Omerzu.

'Pričakujemo, da bo država dopustila možnost deljenega koriščenja bonov, sicer nas bo postavila v konkurenčno slabši položaj'

Čeprav na PZS pozdravljajo vavčerje, pa so skeptični do predloga, da bo celotno vrednost treba izkoristiti naenkrat. Ker so cene v kočah zmerne – nočitev v visokogorskih kočah stane za nečlane PZS od 22 do 28,5 evra, za člane pa od 11 do 20 evrov, v kočah 2. kategorije pa za nečlane od 17 do 23,5 evra ter za člane od 8,50 do 11,75 evra – to pomeni, da bi morali obiskovalci v eni koči ostati kar dolgo časa. Če na primer upoštevamo najdražjo nočitev za nečlana (28,5 evra), bi moral planinec, če bi želel izkoristi bon za 200 evrov, v koči spati cel teden. To pa je problem, saj ni običajno, da ljudje tako dolgo bivajo v eni planinski koči.

Zato je PZS na vse poslanske skupine, kabinet predsednika vlade, gospodarsko ministrstvo in direktorat za turizem naslovila pobudo, da omogočijo koriščenje bonov v več ločenih delih. "Besedilo zakona, ki je bilo na koncu sprejeto, ločenega koriščenja bonov ne prepoveduje, tako da pričakujemo, da bo vladna uredba predvidela tudi to možnost," sta poudarila Prašnikar in Omerzu.