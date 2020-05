Turistični boni: vsem polnoletnim za 200, otrokom za 50 evrov

Vlada bo danes po napovedih predlog tretjega protikoronskega zakona, v katerega je tokrat kot pomoč podjetjem iz vseh panog vključila shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, posebno pozornost pa posveča turizmu in gostinstvu, predstavila poslancem koalicije ter ga nato še sprejela na dopisni seji. Sledila bo predstavitev javnosti.

Bon unovčljiv samo pri ponudnikih, ki ponujajo tudi nočitve

Nastanitvenim obratom vlada namerava pomagati z izdajo turističnih bonov. Bon v višini 200 evrov bodo dobili vsi prebivalci Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so ali bodo letos stari najmanj 18 let. Bone bo mogoče koristiti do konca leta.

Bodo pa vavčerji prenosljivi v družini: med brati, sestrami in med starši in otroki. Ne bo v fizični obliki, temveč bo Furs pridobil podatke iz registra nastanitvenih obratov.

Kot je v oddaji 24UR ZVEČER dejal vodja vladne delovne skupine Matej Lahovnik, bodo to "prenosljivost" bonov pravno-formalno še uredili, bodo pa bone v vrednosti 50 evrov prejeli tudi otroci. Štiričlanska družina bo tako denimo prejela "pomoč" v obliki 500 evrov vrednega bona, prenosljivost pa bo po Lahovnikovih besedah pomenila, da bodo stari starši bone lahko na primer podarili vnukom. "Ta bon je namenjen tistim ponudnikom storitev, ki ponujajo nočitve. Ideja je, da prebivalci Slovenije preživijo vsaj dva dni na neki destinaciji. Želimo namreč spodbuditi domače goste, da potem tam tudi kaj dodatno potrošijo in na ta način pomagajo slovenskemu turizmu," je še povedal Lahovnik.