Turistični vodniki ostri: država je na nas preprosto pozabila

Kako zelo je epidemija koronavirusa v Sloveniji prizadela turistične vodnike? Tudi mi smo turistični delavci, povsem odvisni od kondicije slovenskega turizma, opozarja skupina vodnikov, ki pripravlja pobudo za oceno ustavnosti protikoronskih ukrepov za pomoč gospodarstvu, ki jih je sprejela vlada. Še lansko leto so s pomočjo tujih turistov soustvarjali številko, na katero je država tako ponosna, in sicer, da turizem predstavlja okoli 13 odstotkov BDP. Letos so ostali povsem brez dela, kot številne druge panoge se borijo za obstanek.