V Avstriji številni hoteli, kampi in apartmaji kljub zeleni luči države za ponoven zagon turizma ostajajo zaprti. Čeprav so na Dunaju z manjšo slovesnostjo optimistično vstopili v novo obdobje za turistične delavce, realnost kaže drugačno podobo. Več kot polovica hotelov je zaprta, gostov namreč ni, saj so meje večinoma zaprte, ukrepi pa strogi.