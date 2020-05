Letošnje poletje: na 100 kvadratnih metrih le 15 kopalcev

Pravilo poletja na Hrvaškem: meter in pol medosebne razdalje. Tako na kopnem kot v vodi. "Glede na število gostov, ki jih pričakujemo, to seveda ne bo situacija leta 2019 ali 2018, tako da bo dovolj prostora na plažah, tako na Lošinju kot na vseh drugih destinacijah," pravi hrvaški minister za turizem Gari Cappelli.

Nadzor nad izvajanjem pravil bo v rokah koncesionarjev. Kaj pa tam, kjer jih ni? "Kjer koncesionarja ni, sem pa prepričan, da premoremo vsi dovolj strahu, da ne bomo med seboj oddaljeni pol metra. Prepričan sem, da bo tako. Še posebej ljudje, ki bodo prihajali iz tujine, bodo imeli spoštovanje do tega, da se obnašajo, kot je treba," dodaja Cappelli.

Opozorila bodo namestili na vidna mesta, veljala pa bodo tudi stroga pravila razkuževanja in nadzor nad ponudniki bivališč. "Večinoma imamo ponudnike, ki so kvalitetni in korektno opravljajo svoje delo. Kot veste tudi sami, pa se oddajajo tudi objekti, v katere že 30 ali 40 let ni vstopil nihče in za katere ne vemo, v kakšnem stanju so. Z novim načinom se bo izvedla kontrola, vsi ti ponudniki bodo lahko še naprej opravljali posel, vendar pa tisti, ki se ne bodo znova kategorizirali, ne bodo imeli zvezdic. Še vedno bodo lahko oddajali, ljudje pa bodo odločili, ali bodo šli v takšno bivališče, koliko bodo zanj plačali, ali ga bodo sploh pripravljeni plačati."

Da na mejnih prehodih ne bo prevelike gneče, pa sosedje uvajajo posebno aplikacijo, s katero se bodo turisti vnaprej prijavili z vsemi podatki o tem, kam gredo in kje bodo nameščeni. Sosedje sicer želijo, da bi se v blagajno stekla vsaj tretjina lanskih - rekordnih - turističnih prihodkov.

"Tuje rezervacije so večinoma preklicane ali prestavljene na jesen ali prihodnje leto. Vseeno smo se odločili odpreti - korak za korakom. Povpraševanja je precej, predvsem za jesen. Nekako se je vse premaknilo v oktober in celo november, tako da upamo, da se bo sezona podaljšala. Da bomo namesto predsezone imeli posezono," pravi Duška Žižak, direktorica prodaje in marketinga hotela Briig.

Odločitev o tem, ali bodo, da bi privabili goste, znižali tudi cene, pa še ni padla. "Svoje bo povedalo tržišče. Všeč mi je, da so ponudniki jasni v stališču, da bodo počakali na reakcijo tržišča. Če bo (znižanje cen) potrebno, bodo to storili, če ne - pa ne."

Cene bo tako narekovala konkurenca. Marsikaj je odvisno od tega, koliko držav bo lahko izpeljalo turistično sezono in v kakšnem obsegu. Da bodo lahko sprejeli vsaj nekaj gostov, računata tudi drugi dve zelo priljubljeni destinaciji - Grčija in Španija.

"Pritiskamo na pristojne, naj sprejmejo dogovore na ravni Evropske unije, s katerimi bi omogočili turistične obiske in opredelili, katera pravila morajo spoštovati ponudniki storitev, stranke in letalske družbe,"pove Jorge Marichal, predsednik združenja turističnih ponudnikov.

Tudi Španci nameravajo vztrajati pri pravilih socialnega distanciranja."Posoda bo spravljena tako, da ne bo mogoča kontaminacija. Ne razmišljamo pa o zavijanju v plastiko ali o postavljanju pregrad na mize. Ljudje pridejo sem, da uživajo in se zabavajo, zato ne želimo ustvariti ozračja, kjer se bodo počutili negotovo,"pove Javier Frutos, predsednik združenja gostincev.

Da niti ukrepi ne bodo dovolj, da vsaj delno rešijo sezono, pa menijo številni italijanski ponudniki."Začeli smo se ukvarjati s priložnostnimi deli, saj popolna odvisnost od turističnih prihodkov pomeni, da smo trenutno brez kakršnih koli prihodkov," pove Amy, ki je zaposlena v turizmu.

Italijani pa zagotavljajo, da "italijanske lepote poleti ne bodo v karanteni". Jih bodo pa sprva lahko obiskali le domači gostje.