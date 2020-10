Vlada naj bi zapirala fitnese, ker naj bi bili tvegana območja, a podatkov o tem ni

Kacin je namreč pojasnil, da je vse več okužb zaznati pri ljudeh, ki se udeležujejo raznih oblik rekreacij, ki prepevajo v pevskih zborih in vadijo v folklornih skupinah. Na današnji tiskovni konferenci je povedal, da gre za bolj tvegana okolja. Sam se sicer sprašuje, ali ne bi posamezniki lahko, dokler vreme še dopušča, vadili na odprtem in posamezno, ne pa kondicije krepili med vodeno vadbo v zaprtih prostorih. Poudaril je, da ne trdi, da bodo zaprli vse fitnes centre, ampak da se bodo ravnali tako kot pri npr. frizerskih salonih, torej, da bo dovoljena individualna vadba, ki bo omejena na eno osebo.

Da gre za tvegana območja, pričajo podatki, ki jih pridobijo na podlagi epidemioloških anketiranj, kje se je kdo okužil, ker pa gre za varovanje osebnih podatkov, sam vseh informacij nima, pravi Kacin. Bodo pa omenjene ukrepe sprejeli na podlagi predloga svetovalne skupine, je še pojasnil. Medtem pa so nam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odgovorili, da sami podatkov, koliko ljudi se je okužilo v fitnes centrih, na pevskih zborih in v folklornih skupinah, nimajo in jih tudi ne zbirajo. Kot kaže, ima vlada očitno več podatkov kot NIJZ.

Tretji, zadnji paket z oranžnega seznama, sicer zajema še ukrepe, kot so zapora/karantena posameznih občin ali regij, splošna prepoved obiskov v bolnišnicah in zavodih, zaprtje gostinskih lokalov, zaprtje fitnes centrov in športnih objektov za amaterje, za skupinske športe, omejitev delovanja frizerskih in kozmetičnih salonov na max. eno stranko na prostor, prepoved vseh javnih in kulturnih prireditev ter verskih obredov in porok v posameznih občinah ali regijah in zaprtje nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti.