Twitter začasno omejil račun covid-19 Sledilnika

Ustvarjalci covid-19 Sledilnika so zapisali, da jih Twitter očitno 'trenutno nima rad'. Družbeno omrežje je račun omejilo, ker naj bi objavljal avtomatizirana sporočila.

Če ste si želeli v zadnjih urah ogledati uradni Twitter račun covid-19 Sledilnika, vas je družbeno omrežje opozorilo, da je račun začasno omejen. "To opozorilo vidite, ker je na računu prišlo do nenavadne dejavnosti. Si ga še vedno želite ogledati?"

"Prosimo za razumevanje in obvestite Twitter support (podporo), da bi nas radi nazaj,"so še navedli.

Covid-19 Sledilnik je sicer projekt, ki zbira, analizira in objavlja podatke o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji. Podatke zbirajo iz različnih javno dostopnih virov, vzpostavljeno pa imajo tudi direktno povezavo z zdravstvenimi zavodi in NIJZ. Na svojem Twitterjevem računu dnevno objavljajo nove podatke, grafe in projekcije poteka epidemije.