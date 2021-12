Četrtošolec, ki obiskuje Osnovno šolo Vita Kraigherja, je učiteljici v petek pred prvo šolsko uro pokazal negativni izvid na hitrem testiranju, ki ga je opravil v sredo popoldne. Kljub temu, da mu je test veljal še nekaj več kot sedem ur, so ga poslali domov.

"Učiteljici sem hotela zatrditi oziroma dopovedati, da mu test velja do pol treh popoldne," je pojasnila mama četrtošolca, a se učiteljica ni dala, zato mami ni preostalo drugega, kot da pride ponj. Učiteljico je prosila, da sin nanjo počaka v šoli."Ko sem prišla po otroka, je na mrazu čakal sam. Ravnatelj je potem prišel ven, ker smo ga nekako priklicali. Sem ga vprašala, koliko traja test, je rekel, da ne ve in da se morajo otroci testirati v ponedeljek, sredo in petek," je povedala mama četrtošolca.

Šlo je za nesporazum, staršem se iskreno opravičujem, pa se je v petek v izjavi pokesal ravnatelj Branko Lah. Priznal je, da je narobe razumel odlok, a zanikal, da bi otroka pred šolo pustili samega: "Otroka nismo poslali ven, počakal je pri vratarki, ko je mama prišla po njega."

Da jim takšni dogodki niso v interesu in da je škoda vsakega dneva, ki ga otroci preživijo za domačim računalnikom in ne v šolskih klopeh, sicer trdi ravnatelj."Jaz bom učitelje čez vikend opozoril, da morajo biti pri teh testih pozorni na uro. Res je, da do zdaj na to nismo bili pozorni, ampak smo sledili temu, kar piše v odloku, da se morajo otroci trikrat tedensko testirati," zatrdi ravnatelj in dodaja, da je pisno opravičilo že posredoval tudi staršem.