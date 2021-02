Učenci prve triade ponovno v šolske klopi, vrtci odprti za vse otroke

V skladu s četrtkovo odločitvijo vlade danes v šole odhajajo vsi učenci prvega triletja osnovnih šol, prav tako znova odpirajo vse vrtce, tisti, ki so že bili odprti, pa začenjajo delovati v polnem obsegu. Na agenciji za varnost prometa in policiji opozarjajo na previdnost v prometu, saj bo na cestah znova več prometa in otrok.